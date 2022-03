MONTEGRANARO – Nell’ambito della stagione proposta dal comune e dall’ Amat, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Marche, venerdì 25 marzo, alle ore 21,15, presso il Teatro La Perla di Montegranaro, sarà in scena Paolo Cevoli con “La sagra famiglia”.

«Mia figlia piangeva perché non sapeva fare i compiti. Per farla smettere di piangere li ho fatti io. Ho fatto bene oppure ho fatto male?», «Se avessi un modello di genitore a cui ispirarmi…». Il rapporto tra genitori e figli è una delle tematiche della nostra epoca di cui maggiormente sentiamo parlare. Ma forse questo problema esisteva già al tempo dei cavernicoli. E gli antichi romani, i greci, gli ebrei come si comportavano coi loro figli?

Con estro e originalità, Paolo Cevoli racconta la sua storia personale di padre e di figlio, paragonata con ironia e leggerezza ai grandi classici come Edipo, Ulisse, Achille, Enea, fino ad arrivare a Dio in persona con Mosè e il popolo ebraico e persino alla sacra famiglia di San Giuseppe, Maria e Gesù. Per dire cose serie senza prendersi sul serio attraverso il racconto di “La sagra famiglia”.

Cost dei biglietti: platea 18 euro, galleria 15 euro.

I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro la Perla il giorno precedente allo spettacolo (dalle ore 18 alle ore 20) e quello della rappresentazione dalle ore 19. I biglietti si possono acquistare anche nei punti vendita AMAT/Vivaticket e on line su vivaticket.com.

Per informazioni: Teatro la Perla tel. 0734/893350 – 347/6022024 e Amat 071/2072439.

Sono obbligatori Green pass rafforzato e mascherina Ffp2 per l’ingresso a teatro.