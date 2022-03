SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Quest’anno Conad Adriatico celebra il 50° anniversario dalla sua fondazione, una storia di “qualità” coronata da tante soddisfazioni e da numerosi successi. – dichiara l’amministratore delegato Antonio Di Ferdinando. – “Per Conad Adriatico, questo traguardo assume un significato importante e profondo, di crescita, sviluppo e cambiamenti che hanno coinvolto non solo l’insegna, ma la comunità tutta, fatta dai clienti, soci imprenditori, fornitori e collaboratori“.

“Tuttavia, vogliamo considerare questo anniversario solo una tappa del percorso che abbiamo intrapreso, convinti che ve ne siano altre da raggiungere, con lo stesso entusiasmo e la stessa tenacia che ci hanno motivato fin dagli inizi e che ci hanno permesso di arrivare fin qui”.

“Sono stati 50 anni di obiettivi mirati, scelte e cambiamenti talvolta audaci; 50 anni di impegno costante e tante soddisfazioni. Vogliamo condividere con tutti voi la soddisfazione della leadership acquisita e dei riconoscimenti ottenuti, l’ultimo arrivato dalla Fondazione Aristide Merloni che ci vede come prima azienda Top della grande distribuzione nella Regione Marche“. – aggiunge.

“Riconoscimenti e attestazioni dei risultati del nostro lavoro quotidiano consapevole dell’importante patrimonio valoriale costruito e della sempre maggiore responsabilità nella costruzione di una comunità condivisa. – continua Di Ferdinando. – “Un percorso che ci ha visti costruire negli anni rapporti di fiducia e mantenere solide relazioni con le industrie e i fornitori di servizi, avviare collaborazioni importanti con numerosi produttori locali valorizzando i loro prodotti e offrendo ai nostri clienti le migliori eccellenze dei territori in cui vivono.

“Vogliamo pertanto rivolgere un pensiero anche ai nostri partner che hanno creduto in noi rendendosi partecipi della nostra storia e condividere insieme questa tappa importante del nostro percorso. – afferma l’amministratore delegato. – “Un anniversario quindi da celebrare insieme, in cui la nostra comunità festeggia non solo il passato ma si pone l’interrogativo sul come continuare a vivere un futuro da protagonisti. In questi ultimi due anni, molto duri per tutto il Paese, abbiamo dato prova di grande compattezza, garantendo con continuità un servizio essenziale in tutti i territori, grazie anche al supporto dei nostri fornitori e di tutta la filiera”.

“Questo fa parte del nostro essere cooperativa: un modello unico che pone al centro la persona e si distingue per il suo impegno attento e puntuale verso la comunità. Un modello capace di rinnovarsi, mantenendo saldi i valori fondanti e i principi mutualistici, che cresce nella consapevolezza del passato, ma con lo sguardo rivolto al futuro, che sa creare le migliori condizioni per il lavoro delle nuove generazioni e formare nuovi imprenditori”. – dichiara.

“Grazie a tutti voi che avete reso possibile raggiungere questo traguardo e costruire i risultati che ci vengono riconosciuti oggi e che rappresentano un ulteriore stimolo per vincere le prossime grandi sfide. Guardiamo con entusiasmo al futuro ancora ricco di soddisfazioni, quelle che vengono dal lavoro fatto bene e fatto insieme”. – conclude.