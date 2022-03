SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per la nostra rubrica “L’angolo del Futsal”, abbiamo intervistato Andrea Montani, capitano del Futsal Vire C5, squadra che si trova in piena zona play-off nel Girone E della Serie D di calcio a 5.

Nello scorso turno avete battuto il San Benedetto City, che era in un grande periodo di forma con cinque vittorie consecutive. Ci può raccontare che partita si è svolta?

“San Benedetto City è una bella squadra, ma non dimentichiamo che anche noi venivamo da sei vittorie consecutive, peccato il passo falso con La 10 Accademy a Cascinare. Sin dall’inizio la partita ha avuto un livello alto di gioco, siamo passati in svantaggio dopo pochi minuti ma la nostra forza è stata ragionare da squadra e all’unisono portandoci a sfruttare sia il fattore campo che le qualità dei singoli, e il risultato finale parla da se, un 3-1 più che meritato”.



Nella stagione in corso sono molte le squadre che combattono per le zone alte della classifica, pensa che la sua squadra possa arrivare tra le prime posizioni? Ci può dare il suo parere sul girone?

“È un girone che vede molte squadre di alto livello ed è un campionato apertissimo per quanto riguarda la zona play-off. Noi facciamo il massimo e ci impegnamo in allenamento e in partita per cercare di giocarcela a viso aperto con tutti, poi come ben sappiamo il pallone è rotondo tutto può succedere”.



Sono stati aggregati o ceduti dei giocatori nella sessione di mercato invernale? Quale obiettivo vorreste centrare per questa stagione?

“Nel corso della stagione abbiamo avuto tre nuovi innesti nella rosa: Simone Falconi, Giorgio Di Eugenio e Andrea Sciamanna. Sono tre bravissimi ragazzi che hanno completato i settori dove eravamo in calo sia per problemi fisici sia per alcune vicende dovute dal Covid. L’obiettivo della stagione è sicuramente rimanere nella parte alta della classifica e giocarci tutto fino all’ultima partita e cercare di agganciare le prime per giocarci i play-off”.



Sappiamo che lei è il capitano della squadra, da quanto tempo veste questa maglia? Sente di essere un punto di riferimento per i suoi compagni?

“Vesto questa maglia dalla stagione 2014-2015 e solo da quest’anno ne sono diventato il capitano. È stato un passaggio di consegne tra me e lo storico capitano della squadra Giuseppe Sisti guida e mentore per tanti anni. Non penso di essere un punto di riferimento, appoggio più l’idea che tutti i componenti della squadra sono importanti. Cerco di essere una brava persona sia dentro che fuori dal campo, un spalla su cui appoggiarsi e sempre il primo a tendere la mano ad un compagno per rialzarsi. Purtroppo ho saltato quasi tutto il girone di andata per un brutto infortunio procurato contro Truentin Lama ma ho sempre trovato il modo di essere accanto alla squadra sia in casa che in trasferta”.



Può raccontarci come nasce il Futsal Vire C5 e i traguardi raggiunti in questi anni?

“La società è stata fondata nel 2009 ad Ascoli ed è nata dalla passione per il calcio a 5 di un gruppo di amici con il desiderio di promuovere questo sport. Il nome della società è preso dal nostro sponsor “Vi.Re. Viaggi”. Nel 2016-2017 abbiamo vinto il campionato provinciale e la coppa “Fair-Play”, approdando in Serie C2. Ma nel 2019-2020 c’è stato un cambio generazionale e siamo ripartiti dalla Serie D, con l’obiettivo di far divertire, divertirsi e trasmettere l’amore per questo sport ai più giovani. Nello stesso anno con la squadra totalmente rinnovata siamo arrivati alle Final Four di Coppa Marche: siamo arrivati in semifinale ed è stata una bellissima esperienza ed un traguardo inaspettato”.