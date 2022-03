GROTTAMMARE – Quarta sconfitta consecutiva per la formazione di Zazzetta che esce sconfitta dallo Stadio “F. Pirani” per 0-2 contro il Montefano.

Grottammare: Palanca, Orsini, Fuglini (dal 23′ st Daffeh), Quero, Traini, Fiscaletti A., Jallow, Fiscaletti S., Maya (dal 2′ st De Panicis) Palestini, Pomili (dal 32’st Morelli) A disposizione: Fatone, Manni, Piunti, Ruggieri, Mballo, Haxhiu.

Montefano: Rocchi, Galassi, De Luca, Mercurio, Orlietti, Alla (dal 34′ Gigli), Kerjota (dal 43′ st De Luca), Guzzini (dal 23′ st Carotti), Dell’Aquila (dal 35′ pt Storani), Palmucci (dal 35′ st Zannini), Bonacci. A disposizione: Bentivogli, Camilloni, Camilloni M., Latini.

Ammoniti: Palestini, Pomili, De Panicis (G) – Guzzini (M)

Espulsioni: 37′ st mister Zazzetta per protesta

Marcatori: 26′ e 37′ pt Kerjota

Cronaca – Pesantissima sconfitta per il Grottammare, che esce sconfitto 0-2 in casa contro il Montefano. La squadra di casa parte bene e sfiora il vantaggio con Fuglini e Pomili, ma su un rimpallo fortuito ci pensa Kerjota a sbloccare la gara per il Montefano. L’esterno ospite è sempre pericoloso e poco dopo raddoppia scattando sul filo del fuorigioco e saltando Palanca.

Nella ripresa tanta confusione, con il Grottammare che non riapre la gara e mister Zazzetta riceve un’espulsione per proteste nei confronti dell’arbitro.