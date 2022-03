SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In vista del Consiglio Comunale che si terrà sabato 26 marzo, di seguito vengono illustrate le due interpellanze firmate dai consigliere Paolo Canducci e Annalisa Marchegiani e riguardanti il primo ordine del giorno della futura discussione in Municipio.

Oggetto: Riqualificazione Piazza Montebello

Premesso

Che il Consiglio Comunale si riunisce in data 26 marzo per discutere l’approvazione del bilancio di previsione; Che questo passaggio costituisce una precondizione necessaria affinché si possa valutare qualsivoglia progetto o intervento di riqualificazione di aree specifiche della città; Che la valutazione delle somme a disposizione costituisce parimenti condizione necessaria per valutare la percorribilità e fattibilità di eventuali progetti di riqualificazione, posto che questa non è l’unica condizione da valutare; Che per conoscere l’entità delle somme a disposizione per siffatti interventi, se non vuole essere un mero esercizio di stile, bisogna attendere l’approvazione del bilancio di previsione; Che la riqualificazione di Piazza Montebello è inserita nel vigente Piano Triennale delle Opere Pubbliche, originariamente programmata dalla precedente amministrazione per il 2020 e poi slittata, causa Covid, al 2022, con un importo previsto di Euro 400.000,00;

Considerato

Che nel mese di marzo a mezzo stampa sono state diffuse notizie apparentemente confliggenti in merito alla riqualificazione di Piazza Montebello, laddove:

Una testata giornalistica ha riportato la notizia, data per certa, che l’architetto Sfirro starebbe già lavorando al progetto di riqualificazione di tale piazza, anzi, cito testualmente “che il progetto sarebbe già bell’e pronto nel cassetto dell’Architetto Domenico Sfirro”; Che, sempre secondo quanto riporta la stampa, tale progetto, già ribattezzato “il mercato delle erbe del futuro”, è frutto della volontà dell’amministrazione Spazzafumo di riproporre la soluzione del mercato coperto, come quello smantellato qualche anno fa a causa delle coperture in amianto; Che addirittura in queste settimane “diversi consiglieri avrebbero già visionato la bozza” del progetto dell’Arch. Sfirro. Come pure pochi “fortunati” commercianti della zona; Che sull’argomento la stampa ha raccolto e pubblicato anche le dichiarazioni del capogruppo di Libera, Stefano Gaetani, dichiarazioni che confermerebbero il progetto in itinere, confermando l’idea di un mercato coperto ispirato alla Boqueria di Barcellona o al Mercato Centrale di Firenze, dove oltre alla vendita al dettaglio sarebbero previste anche delle aree per il consumo dei prodotti; Che invece, con altro articolo pubblicato su ‘La Nuova Riviera’, si riportano le dichiarazioni del Consigliere Fabrizio Capriotti che vanno in direzione opposta, e cioè che la maggioranza si sarebbe confrontata su Piazza Montebello, come su altri progetti, ma che la priorità resta l’approvazione del bilancio di previsione, che prima di questo non è possibile valutare fondi a disposizione e che gli interventi su Piazza Montebello sono ancora da discutere. Insomma, che nulla è stato deciso, stante una generica volontà di riqualificare la Piazza. Oltretutto sulla questione peserebbero, sempre secondo quanto riportato dalla stampa, i dubbi manifestati da una parte della stessa coalizione di maggioranza;

Rilevato

Che il Comune ha in organico presso i propri uffici dei tecnici qualificati la cui mansione prevede anche la progettazione di opere pubbliche come quella riguardante la riqualificazione di Piazza Montebello; Che negli articoli pubblicati, sia Gaetani, sia Capriotti fanno riferimento alla necessità di intercettare ed accedere a fondi del Pnrr non meglio identificati in relazione al progetto di riqualificazione di Piazza Montebello, progetto che sembrerebbe essere già in bozza secondo le dichiarazioni di Gaetani e di là da venire, secondo quelle di Capriotti

Tutto ciò premesso

Si interroga il Sindaco

Chiedendogli di fare luce sulla reale situazione relativa al citato progetto di riqualificazione di Piazza Montebello. Nello specifico se ad oggi la riqualificazione è da annoverare semplicemente tra i desiderata di questa amministrazione, in attesa di chiarire l’entità delle somme da destinare a tale opera per le casse comunali, o se, più concretamente, esiste già un progetto, definito o in fieri, e con quali finalità.

Se è vero, nel caso vi fosse un progetto che, come riportato dalla stampa, l’Architetto Domenico Sfirro sarebbe il tecnico esterno incaricato per l’elaborazione di tale progetto, o se sono coinvolti altri progettisti, esterni agli uffici comunali

In tal caso si chiede al Sindaco di chiarire a che titolo l’Architetto Sfirro, o altri progettisti esterni, starebbero prestando la loro opera d’ingegno, posto che un tale incarico esterno deve essere portato in Consiglio e votato dai consiglieri.

Si chiede se ad oggi esiste un affidamento diretto o un accordo di qualsiasi natura tra questa amministrazione e l’Architetto Sfirro, o altri progettisti esterni e se questa amministrazione intende farlo in futuro. In ogni caso, di chiarire quali sono i termini di questo accordo, chi li ha promossi ed eventualmente sottoscritti ed in particolare, trattandosi di accordi a titolo oneroso, di chiarire l’entità del compenso economico eventualmente pattuito per tali prestazioni, stante l’eccezionalità dell’eventuale incarico, visto che questa amministrazione è dotata di uffici tecnici preposti alle stesse funzioni, senza spese ulteriori.

Si chiede anche di chiarire, sempre qualora esista tale tipo di accordo tra l’amministrazione e progettisti esterni agli uffici comunali, o l’intenzione di procedere in tal senso, quali sarebbero i motivi che portano ad escludere qualsivoglia forma di bando o procedura concorsuale, nello specifico un concorso di idee, ma ancor meglio un bando di progettazione o un appalto/concorso.

Inoltre, vista la più volte richiamata necessità di intercettare i fondi del Pnrr per realizzare la riqualificazione di Piazza Montebello, come pure altre opere, (vedi il Ballarin), si chiede al Sindaco di chiarire se questo è un modo edulcorato per far capire che le casse comunali non hanno la disponibilità, quantomeno complessiva, per finanziare tale opera, oppure se si conosce l’esistenza di bandi già pubblicati, o in procinto di esserlo, con caratteristiche tali per cui uno specifico progetto di riqualificazione di Piazza Montebello potrebbe godere dei relativi finanziamenti. In tal caso chiediamo al Sindaco di condividere con il Consiglio tali informazioni, anche per comprendere meglio, ovemai venisse confermato un incarico diretto a terzi, quali sono le necessità che avrebbero portato questa amministrazione a bypassare il coinvolgimento degli uffici tecnici comunali ed anche tutte le procedure concorsuali possibili per procedere invece attraverso un incarico esterno per affidamento diretto.

Infine, visto che la riqualificazione di Piazza Montebello è inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche, dunque afferente alle attività dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, come mai, i pilli informati segnalano che interlocutore unico di tutta questa vicenda risulta essere sempre e solo l’Assessore all’Urbanistica Gabrielli?

Oggetto: Interrogazione in merito ai lavori di realizzazione Info Point didattico presso la “Torre sul Porto” nella Riserva Naturale Regionale della Sentina

Premesso

Che la Riserva Sentina non dispone all’interno dell’area protetta di un luogo nel quale svolgere attività di educazione ambientale e da utilizzare anche come punto informativo rivolto all’accoglienza dei visitatori e turisti;

Che il Comitato di indirizzo della Riserva Sentina nel 2012 individuava come possibile sede dell’aula didattica e dell’info point il manufatto annesso alla Torre sul Porto;

Che nel 2015 l’Amministrazione Gaspari reperiva le risorse necessarie per finanziare la realizzazione di questo progetto, per un totale di circa 214 mila euro;

Che sempre nel 2015 veniva affidato l’incarico di co-progettazione a professionisti esterni;

Che nel 2016 veniva approvato il progetto definitivo;

Che nel 2017 si avviava la procedura di gara per l’affidamento dei lavori, con aggiudicazione definitiva all’Impresa Manutenzioni srl di Molfetta, che presentava un’offerta con un ribasso del 42,71% (!!!!);

Che nei primi mesi del 2018 veniva sottoscritto il contratto e versato un anticipo all’Impresa di 20

mila euro;

Che l’Impresa, incassato l’anticipo, iniziava i lavori con oltre sei mesi di ritardo, interrompendoli poco dopo e abbandonando il cantiere;

Rilevato

Che ad oggi dopo tre anni dall’inizio dei lavori, il cantiere è fermo e non sono noti i motivi che impediscono all’impresa aggiudicataria di completare l’opera rispettando il contratto o al Comune di risolvere il contratto e sostituire l’Impresa;

Considerato

Che la Riserva Naturale Sentina dalla sua istituzione ospita ogni anno migliaia di studenti ed è frequentata da migliaia di visitatori e turisti e rappresenta sempre più un’area naturale di rilevanza nazionale e internazionale;

Che per questi motivi è indubbia la necessità di dotare questo spazio di un servizio essenziale come quello rappresentato da un punto informativo e da un’aula didattica;

Che è altrettanto indubbio non limitare l’intervento alla sola realizzazione dell’aula didattica e polo informativo, ma estenderlo al completamento della ristrutturazione della Torre sul Porto, avviata dall’Amministrazione Gaspari con il recupero delle facciate e del tetto ma non dei locali interni, che potrebbero essere destinati in futuro a sede del Comitato di indirizzo della Riserva Naturale Sentina;

Tutto ciò premesso

Si chiede al Sindaco

– di conoscere quali sono le cause che da oltre tre anni impediscono il completamento dei lavori di realizzazione dell’aula didattica e del punto informativo della Riserva Sentina;

– di conoscere quali azioni intende intraprendere per garantire entro l’anno 2022 il completamento dei lavori di realizzazione dell’aula didattica e del punto informativo della Riserva Sentina;

– di conoscere se è volontà della Sua Amministrazione stanziare i fondi necessari per la ristrutturazione dei locali interni della Torre sul Porto;

Si richiede risposta orale in Consiglio Comunale.