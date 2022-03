SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella terza giornata del campionato di calcio regionale femminile, la Sambendettese batte a domicilio la Vis Pesaro per una rete a zero.

All’Antistadio “Benelli” si disputa un match duro e pieno di tatticisimi, le ragazze di mister Silvestro Pompei lottano e coprono al meglio ogni zona di campo conoscendo la forza delle avversarie. Una vittoria di misura targata Silvia De Antonis che si ripete dopo il gol siglato anche nel match precedente.

La Samb sale così a quota sei punti in classifica, in seconda posizione, nel campionato di calcio a 11 regionale di Eccellenza femminile, scavalcando il Pesaro e piazzandosi ad una sola lunghezza dalle capoliste Ancona e Macerata. Proprio l’Ancona sarà la prossima avversaria delle rossoblù che cercheranno di confermare quanto di buono fatto vedere fino ad ora.

Vittoria scacciapensieri visto che proprio la Vis Pesaro aveva negato alla Samb l’accesso alla finale di Coppa Marche, non accettando il rinvio del match per questioni legate al covid-19, e vincendo così a tavolino, successo quindi che sa di riscatto per le ragazze rossoblù che hanno lottato con anima e cuore in un match difficile e prive di alcune assenze importanti.

RISULTATI 2° giornata

Sibillini United-Ancona Respect 0-6

Pol. Mandolesi- Yfit Macerata 2-2

Vis Pesaro- Sambenedettese f.c. o-1

CLASSIFICA

Ancona Respect 7

Yfit Macerata 7

Sambenedettese 6

Vis Pesaro 3

Pol. Mandolesi 0

Sibillini United 0

PROSSIMO TURNO Dom. 27 marzo

Ancona Respect-Sambenedettese

Pol. Mandolesi-Sibillini United

Yfit Macerata-Vis Pesaro

VIDEO INTERVISTA

“Ci siamo preparate molto bene pronte ad affrontare questa sfida con la Vis Pesaro una delle squadre più forti del campionato– dichiara il capitano della Samb, Adelaide Lelli – oggi mancavano diverse titolari ma le sostitute si sono comportate benissimo era un partita difficile anche per loro hanno lavorato duramente e si vede.”