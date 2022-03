ANCONA – Prestigioso successo ottenuto da parte della Collection Atletica Sambenedettese che si aggiudica la Coppa Sportissimi Giovani 2022, manifestazione dedicata alle categorie giovanili Ragazzi e Cadetti svoltasi Domenica 20 marzo presso il Palaindoor di Ancona.

Gli Orange hanno sbaragliato il campo mettendo in fila numerose società provenienti da alcune regioni d’Italia e conquistando la prima piazza con 766 punti, seguiti dalla Sangiorgese con 654 punti e l’Avis Macerata con 646.

La vittoria, che conferma il particolare stato di grazia del club presieduto da Vinicio Ruggieri, è stata conquistata grazie ad un’ ottima prova corale dei giovani atleti rivieraschi che si sono distinti nelle 15 discipline del ricco programma delle gare.

Da segnalare la doppietta ottenuta nel getto del peso Cadette da parte delle sorella Mignini con Serena che si aggiudica la gara con una bordata di 10,62, siglando il nuovo primato sociale di categoria al coperto che era detenuto dal 2018 con 10,39 da Giorgia Di Salvatore , con la sorella Cristina seconda che sfonda anche lei il muro dei 10 metri di sette centimetri.

Nell’alto Cadette secondo posto di Elena Marchionni con 1,56 che avvicina il suo personale di mentre si migliora Cristina Bovara che si piazza al terzo posto con un promettente 1,47.

Sempre tra le Cadette, bronzo per Ludovica Zanardini con il suo personale nell’ asta di 2,10, stessa misura per Cristina Bovara quarta al suo esordio nella specialità, mentre Beatrice Brutti si piazza al quarto posto nel salto in lungo con la misura di 4,56 e migliorandosi nei 60 metri con 8”56.

Nelle corse, terzo e quarto posto nei 60 metri ad ostacoli rispettivamente per Serena Mignini che corre in 9”95 ed Elena Marchioni che sigla il suo personal best con il tempo di 9”98.

Tra i Cadetti, secondo posto nel salto con l’asta per Alessio Collini 2,70 che eguaglia il suo personale, quinta piazza per Emil Bagnara che si migliora di un metro nel peso con 9.31 mentre segnaliamo un netto miglioramento di Luca Gaetani nei 600 metri che giunge ottavo con 1’38”35 .

Nella categoria Ragazzi, in evidenza gli sprinter con il terzo e quarto posto rispettivamente per Alessandro Felicioni (8”38) e Francesco Capparè ( 8”50 , promettenti giovani atleti che si esaltano anche nei salti con Felicioni secondo nell’alto con 1,49, misura con cui sigla il nuovo record sociale di categoria indoor e Capparè che conquista l’argento nel lungo atterrando a 4,40.

Sempre nell’alto ottimo esordio di Mattia Vannicola con 1,31 con il quarto posto in classifica.

Nel mezzofondo, ottimo esordio di Riccardo Grannò quarto al traguardo dei 600 metri con il 1’53”84.

Infine nella categoria Ragazze, segnaliamo i due quarti posti conquistati da Giorgia Capecci nel peso con 8,38 e nel salto in alto con la misura di 1,35, Camilla D’Isidori sesta nei 600 metri con il tempo di 2’02”56 ed Alice Pompei settima con 2’02”75.

Un finale di stagione scoppiettante per la Collection che chiude alla grande un’esaltante stagione invernale ed un doveroso plauso va ai tecnici Cesare Alesi, Manuela Malatesta, Karin Periginelli ed Ausonio Assenti.