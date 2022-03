ANCONA – Un week-end dedicato al teatro quello appena trascorso ad Ancona, che nel suo Teatro delle Muse ha ospitato “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte”, commedia di Simon Stephens tratto dal romanzo di Mark Haddon.

La commedia, portata in scena da Teatro dell’Elfo, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale con il contributo di NEXT laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo 2018-2019, Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, ha seguito fedelmente la trama dell’originale, senza però tralasciare di inserire qualche elemento innovativo.

Non sono mancati i momenti di teatro nel teatro, soprattutto nel finale, ma è stata in particolare la bravura degli attori a conquistare il pubblico, che per tutte e due le ore dello spettacolo ha mantenuto alta l’attenzione, lasciandosi andare anche a delle risate nei momenti di maggiore ilarità.

Uno spettacolo che diverte, ma che fafa anche riflettere, e che si conclude con una nuova consapevolezza del protagonista, un ragazzo affetto, un disturbo dello spettro autistico: “Io posso fare qualcosa“.

Le informazioni complete sullo spettacolo:

di Simon Stephens dal romanzo di Mark Haddon

traduzione di Emanuele Aldrovandi

con Daniele Fedeli, Elena Russo Arman, Davide Lorino, Ginestra Paladino Corinna Agustoni, Cristina Crippa, Marco Bonadei, Alessandro Mor, Nicola Stravalaci, Cinzia Spanò

regia Ferdinando Bruni/Elio De Capitani

scene di Andrea Taddei

costumi di Ferdinando Bruni

musiche originali Teho Teardo

video Francesco Frongia

disegni Ferdinando Bruni

movimenti scenici Riccardo Olivier e Chiara Ameglio di Fattoria Vittadini

luci Nando Frigerio

suono Giuseppe Marzoli

maschere Saverio Assumma