MONTEPRANDONE – L’ottava vittoria consecutiva, la numero 12 della stagione. Quella che vale alla Serie B dell’Handball Club Monteprandone l’aggancio in vetta a quota 24 ai Lions Teramo, che riposavano.

Sbancata anche Città Sant’Angelo, 33-29 il risultato. I blu continuano a marciare spediti. Anche se stavolta è stata una vera e propria battaglia. Con l’HC che ha il torto di non chiudere la gara quando ne ha l’occasione.

Senza Marucci e Di Girolamo, Monteprandone si presenta in Abruzzo con qualche centimetro in meno e la fase difensiva ne risentirà parecchio. Ne primo tempo gara punto a punto, con lo strappo sul 15-11 ospite che pare il prologo di un pomeriggio tutto sommato tranquillo. E invece no: una serie di errori al tiro dai sei metri consente a Città Sant’Angelo di chiudere il primo tempo sul 17-16. Sarà la prima ed ultima volta.

Nel secondo tempo, infatti, come spesso accade ultimamente, l’HC ingrana la marcia giusta e firma lo strappo: 20-24. Segue un altro black out, coi padroni di casa che riescono a tornare sotto. A quel punto però Monteprandone decide di scappare per davvero e affonda il break decisivo: 25-30. Fino al definitivo 33-29.

Così coach Andrea Vultaggio: “Faccio i complimenti a tutti, vinti e vincitori. È stata una bella gara, combattuta, ma nei limiti della correttezza. Sono felice per il risultato e per il secondo tempo, ma come la scorsa settimana non sono felice della prima frazione. Impieghiamo tempo a carburare e oggi le leggerezze dai sei metri sono stati davvero troppi. Bravo il loro portiere, ma noi abbiamo commesso almeno 10 errori puliti al tiro, senza i quali staremmo a parlare di tutt’altra gara”.

“Sono comunque fiducioso, perché nonostante tutto siamo riusciti a tenere sempre il pallino del gioco e del punteggio. Certo, sono situazioni su cui dovremo migliorare se vogliamo fare il salto di categoria” conclude Vultaggio.

Prossimo impegno per l’HC Monteprandone, sabato 26 marzo al Colle Gioioso contro Falconara.

Di seguito i giocatori blu (e le rispettive marcature) che hanno battuto Città Sant’Angelo.

Campanelli, Cani 1, Capocasa, Cela, Evangelista, Grilli 5, Khouaja 7, Lattanzi, Marchesino 7, Martin 3, Mattioli 1, Mucci, Parente, Salladini 5, Simonetti 4, Vagnoni.