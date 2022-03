TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 20 marzo, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Intorno alle 15 di oggi si è verificato un incidente in un bosco di Villa Popoli, nel comune di Torricella Sicura. Un uomo di 65 anni del posto si è ferito ad una gamba con la motosega utilizzata per tagliare un albero in una zona scoscesa a circa trecento metri dalla strada. Sul posto è giunto anche l’elisoccorso del 118 di Pescara con medico a bordo. Il Comando dei Vigili del Fuoco ha inviato una squadra dalla sede centrale di Teramo.

I pompieri hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito. Successivamente hanno liberato la zona vicina a quella dell’incidente, tagliando alcuni alberi con la motosega per creare lo spazio libero per poterlo verricellare a bordo dell’elicottero, con cui è stato trasportato presso l’ospedale di Teramo. Sul posto sono intervenute anche un’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica del 118 di Teramo.