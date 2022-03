ALBA ADRIATICA – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 20 marzo, dalla Compagnia dei Carabinieri di Alba Adriatica.

Prosegue senza soluzione di continuità l’impegno dei Carabinieri della

Compagnia di Alba Adriatica volto a garantire la sicurezza dei cittadini nella Val Vibrata.

Nella decorsa nottata è stato effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio

che ha visto il simultaneo impiego di numerose pattuglie.

Oltre ai consueti servizi per il rispetto delle normative anti-Covid i militari hanno

effettuato controlli a tappeto alla circolazione stradale, predisponendo mirati posti di

controllo nelle zone nevralgiche dei comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica e Tortoreto.

Nel corso di tali attività sono state deferite quattro persone.

A Martinsicuro un giovane automobilista ha cercato di eludere il controllo dei Carabinieri

della locale Stazione riferendo loro di aver dimenticato i documenti a casa e fornendogli le

generalità del fratello.

Gli operanti tuttavia, grazie a mirati controlli incrociati effettuati presso le banche dati in

uso alle forze di polizia, hanno scoperto il tentativo di raggiro e, dopo aver compiutamente

identificato l’uomo, hanno altresì accertato che lo stesso era privo della patente di guida in

quanto ritirata da circa un anno. Per il predetto, oltre alla denuncia per aver fornito false

generalità, è altresì scattato il deferimento per “guida senza patente”.

Sempre a Martinsicuro un altro giovanissimo automobilista è stato denunciato dai

Carabinieri della locale Stazione in quanto trovato positivo all’alcool test. Al giovane è stata ritirata la patente.

A Tortoreto i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti in soccorso di una

giovane automobilista la cui autovettura, dopo una sbandata, era uscita dalla sede stradale

terminando la sua corsa in un fosso. La ragazza è uscita fortunatamente illesa dal sinistro

stradale. La stessa, tuttavia, sottoposta ad alcool test, è risultata positiva ed è dunque stata

deferita. Anche in questo caso i militari hanno ritirato la patente di

guida.

Infine, ad Alba Adriatica, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di un controllo alla

circolazione stradale, hanno sottoposto a perquisizione un uomo trovandolo in possesso di

un coltello a serramanico con lama di circa 20 centimetri. Il coltello è stato sequestrato. L’uomo è

stato denunciato per il porto abusivo dell’arma.