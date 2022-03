Trasporto merci: “In dieci anni il Piceno ha perso il 15% delle aziende”

La Fita Autotrasporto e il nuovo direttivo della Cna-Fita lanciano un appello alle istituzioni per misure forti in favore delle imprese e infrastrutture del territorio al fine di salvare un settore strategico per l’economia

di Nazzareno Perotti