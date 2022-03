OFFIDA – Secondo appuntamento della stagione teatrale al teatro Serpente Aureo di Offida, dove, domenica 20 marzo, alle ore 18, Enzo Iacchetti, direttore artistico del cartellone, insieme a Vittoria Belvedere, si esibirà nello spettacolo “Bloccati dalla neve”.

Commedia brillante, che ha come tema la convivenza tra persone diverse sia per carattere, sia per modo di concepire il mondo e la vita, questa pièce metterà in scena le vicende di Patrick, un uomo di mezza età che vive in un cottage di campagna e che negli anni ha sviluppato una sorta di misantropia, ma che un giorno, però, durante una violentissima tempesta di neve, si troverà a convivere in una quarantena forzata con Judith. Da qui litigi continui, incomprensioni, ma anche risate e momenti di pura follia.

Costo del biglietto singolo: posti centrali 15 euro; posti laterali 10 euro.

Abbonamenti: posti centrali 50 euro; posti laterali 35 euro.

Fino a 5 anni ingresso gratuito; da 6 ai 12 anni sconto del 50%.

I biglietti sono in vendita su Liveticket e nelle biglietterie convenzionate.