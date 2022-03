FERMO – Ancora controlli delle Forze dell’Ordine in questi giorni.

Nel Fermano i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato due persone: una per utilizzo indebito di una carta di credito rubata e un’altra per domiciliari non rispettati.

Provvedimenti resi noti dall’Arma fermana tramite nota stampa giunta in redazione il 19 marzo.