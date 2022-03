SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al termine di una settimana di lavoro in cui la Samb ha recuperato i giocatori indisponibili per Covid. Martedì i rossoblu torneranno ad allenarsi quasi al completo per poter preparare la gara in vista contro il Castelfidardo.

Alfonsi: “È stata una settimana particolare ma i ragazzi si sono ripresi tutti quanti e da martedì dovremmo essere al completo anche se c’è qualche acciaccato da recuperare. Castelfidardo? Sarà una gara difficile, hanno ricambiato ancora una volta l’allenatore ed è tornato Manoni, che stava facendo bene all’inizio e poi ha avuto un momento di difficoltà. Noi dobbiamo pensare al nostro cammino e a prepararci bene per ogni partita. Possiamo toglierci delle soddisfazioni. Dovremo anche recuperare la partita ma i ragazzi stanno lavorando bene, siamo fiduciosi”.