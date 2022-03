SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La bella stagione apre le porte agli eventi sportivi dedicati ad amatori e professionisti: sono dieci le iniziative in calendario.

La Giunta comunale ha approvato nella giornata di giovedì 17 marzo il programma degli eventi sportivi che si terranno in città nei mesi da marzo a giugno.

Si comincia il 20 marzo con la gara nazionale di duathlon e il campionato italiano di paraduathlon, che si svolgeranno entrambi in un unico appuntamento tra il centro cittadino e il lungomare. L’evento multidisciplinare rappresenta il massimo livello di competizione per la disciplina in ambito nazionale.

Il 10 aprile sarà la volta della Mezza Maratona dei Fiori che torna dopo due anni di assenza a causa della pandemia con la 23ª edizione della competizione. Ventun chilometri da correre all’ombra delle palme del lungomare cittadino verso il traguardo di una competizione che ha superato i due mila partecipanti all’ultima edizione.

Sempre il 10 aprile, il circuito stradale “Pietro e Teresa Merlini”, considerato tra i migliori del panorama nazionale e internazionale del pattinaggio su strada, ospiterà il Campionato Regionale dell’Abruzzo di pattinaggio su strada. L’iniziativa è stata promossa dal Comitato regionale abruzzese della Federazione Sport Rotellistici e vedrà la partecipazione di 150 atleti.

Tornerà in città anche la massima serie del Subbuteo, con l’edizione 2022 dei Campionati Italiani e Coppa Italia di calcio da tavolo. L’8, 9 e 10 aprile, San Benedetto sarà teatro degli incontri di andata delle serie A, B e C.

Il 23 e 24 aprile il Palazzetto dello Sport “Speca” ospiterà un seminario nazionale di kung fu organizzato dalla Traditional Kung Fu Association – TKFA: la manifestazione, giunta alla sua 30ª edizione, vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutte le regioni italiane, dalla Svizzera e dagli Stati Uniti per un totale di 200 presenze attese.

Il 24 aprile sarà il turno di centinaia di triatleti che competeranno nel Triathlon Olimpico Città di San Benedetto del Tronto. L’evento multidisciplinare sarà disputato nella porzione di mare antistante piazza Salvo D’Acquisto per la parte natatoria e sul lungomare per la parte ciclistica e podistica.

L’8 maggio ritorna la Gran Fondo di San Benedetto del Tronto, organizzata dall’A.S.D. Bicigustando e giunta quest’anno alla sua 13ª edizione. La manifestazione, approvata dalla Federazione Ciclistica Italiana, è rivolta a tutte le categorie amatoriali e cicloturistiche e prevede due percorsi, uno di 132 chilometri e 2.053 metri di dislivello e l’altro di 95 chilometri con 1.279 metri di dislivello, che si districheranno tra centro cittadino e lungomare.

Il 21 e 22 maggio il Centro Sportivo Educativo Nazionale – CSEN organizzerà al Palazzetto dello Sport “Speca” la competizione nazionale di ginnastica aerea “Aereal Dream”, con la partecipazione di atleti provenienti da tutta.

In calendario per il 22 maggio, giunge alla 7ª edizione la gara podistica “Corri con Martina – Premio Domenico Mozzoni”, organizzata dall’A.S.D. “Running Team De Lu Mont”. La competizione sportiva, che da piazza Giorgini si estenderà sul lungomare, è dedicata alla sensibilizzazione del pubblico sul tema della prevenzione delle malattie e del sostegno della ricerca sul cancro.

Infine, dal 2 al 5 giugno, gli impianti sportivi comunali ospiteranno la Summer Cup di calcio giovanile. Nel quadro dell’iniziativa sono previsti nove diversi tornei, autorizzati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, tra cui, novità di quest’anno, un torneo di calcio a 5 e uno di calcio amatoriale.