In via Indipendenza di San Benedetto del Tronto, i Carabinieri sono intervenuti bloccando un cittadino di 26 anni di origini tunisine e in Italia senza fissa dimora, ritenuto responsabile di aver consumato un furto poco prima su un’auto in sosta appartenente ad un 75enne del posto, impossessandosi del suo bancomat e di altri effetti personali, recuperati e restituiti al legittimo proprietario. Il giovane è ora a disposizione della Magistratura Picena;