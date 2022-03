GROTTAMMARE – Un nuovo ciclo di appuntamenti a Grottammare dal titolo “Sguardi di donne” a partire da domani, sabato 19 marzo, alle ore 17, presso la sala consiliare del comune, dove si terrà la presentazione del “Progetto in Rosa – Komen Italia nella Regione Marche”.

Il progetto prevede sia eventi di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e di promozione

della tutela della salute, alcuni dei quali rivolti specificamente ai ragazzi attraverso il programma “La

Prevenzione comincia in classe”, sia iniziative di raccolta fondi in favore dei progetti di Komen Italia,

associazione basata sul volontariato che, da oltre vent’anni, è in prima linea nella lotta contro i tumori del

seno e, più in generale, nella tutela della salute femminile.

In questa occasione si potrà anche ufficializzare l’apertura delle iscrizioni al primo torneo di calcetto “Football for the Cure”, che si svolgerà a Grottammare nei giorni 23, 24 e 25 aprile, il cui ricavato verrà devoluto in favore dei progetti di Komen Italia e per promuovere la “Squadra Regione Marche” per la “Race for the Cure” di Roma, la più grande manifestazione in Italia e nel mondo per la lotta contro i tumori del seno, che quest’anno si svolgerà, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, dal 5 all’8 maggio al Circo Massimo, dove verrà allestito il Villaggio della Salute. Iscrivendosi alla “Squadra Regione Marche” sarà possibile partecipare sia alle varie attività organizzate presso il Villaggio della Salute, sia alla corsa e alla passeggiata di domenica 8 maggio.

Grazie alla “Race for the Cure”, la Komen Italia, negli ultimi ventidue anni, ha potuto avviare in tutta Italia

oltre 1000 nuovi progetti di ricerca, prevenzione e sostegno alle donne che vivono l’esperienza di un tumore del seno.

Per restare sempre aggiornati sulle iniziative in programma sul territorio è possibile seguire la pagina

Facebook “Komen Italia nella Regione Marche”, il sito www.komen.it, il sito www.raceforthecure.it.