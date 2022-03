GROTTAMMARE – Un evento per incoraggiare la lettura nei ragazzi, sui è necessario puntare sin dalla giovane età. L’associazione “Pelasgo” di Grottammare, da tredici anni impegnata nel promuovere cultura, letteratura e lettura, in collaborazione con la Fondazione Carisap, il comune di Grottammare, il comune di Ripatransone, l’associazione giovanile “Straripani“, il gruppo teatrale “Nuovo Settemmezzo“, il Nadir e l’associazione “I luoghi della scrittura” di San Benedetto del Tronto, ha organizzato la prima edizione della rassegna “Rap & poesia, la cultura può salvarti la vita“, che comprende tre recital in cui la poesia si unirà alla musica rap in un connubio insolito e originale.

Il primo evento si svolgerà a Grottammare, venerdi 25 marzo, presso l’Ospitale delle Associazioni; il secondo venerdì 1 aprile, a San Benedetto del Tronto, presso il Nadir libreria tematica e live music; il terzo a Ripatransone, sabato 9 aprile presso il Teatro Mercantini. Ad essi prenderanno parte nomi già affermati nel campo della musica e della poesia come Morbo, Kenzie, File Toy, Gabs, Paride per il rap, mentre per la poesia ci saranno Silvia Esposito, Gianluca Lalli, Vincenzo di Bonaventura, Lorenzo Pallota e il gruppo teatrale “Nuovo Settemmezzo“. L’evento di San Benedetto del Tronto vedrà anche la partecipazione straordinaria di Claver Gold, nome molto conosciuto a livello nazionale e apprezzato dai giovani amanti del rap.

Durante tutte e tre le serate verranno distribuiti gratuitamente una cinquantina di libri di poesia a tutti coloro che lo richiederanno. L’ intento degli organizzatori è anche quello di portare il format in giro per l’Italia con gli autori dei testi poetici e musicali che si saranno messi maggiormente in evidenza.