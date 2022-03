FERMO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 17 marzo, dalla Questura di Fermo.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento, indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che, come già riportato alcuni giorni fa da alcuni organi di informazione, a seguito di segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Questura, l’equipaggio della Volante è intervenuto in via Collina a Porto San Giorgio dove un cittadino aveva fermato e bloccato un giovane che era stato colto in flagranza di reato a rovistare all’interno della sua autovettura e ne aveva già asportato alcuni oggetti e valori.

Il proprietario del veicolo, infatti, nel dirigersi verso l’auto, aveva notato nei pressi del mezzo un giovane, probabilmente il palo, il quale alla sua vista si era dato a precipitosa fuga mentre un secondo giovane stava ancora nell’abitacolo ed accortosi dell’arrivo dell’uomo ha tentato di allontanarsi correndo in direzione della costa.

Immediato l’inseguimento del proprietario del mezzo il quale non lo ha mai perso di vista e si è fermato solo per alcuni istanti per raccogliere le banconote che il giovane aveva sottratto dall’auto e aveva gettato a terra per cercare inutilmente di far desistere l’inseguitore.

Poco prima di essere raggiunto, il ragazzo nello scavalcare una rete di recinzione è caduto a terra favorendo la sua presa.

Pochi istanti dopo la pattuglia della Polizia di Stato ha preso in consegna il giovane che è stato perquisito consentendo di trovargli addosso altri oggetti depredati dalla vettura oltre ad un attrezzo multiuso con lame del quale è vietato il porto ingiustificato e una dose di hashish per uso personale.

Accompagnato in Questura, il giovane è stato segnalato alla Procura della Repubblica per il furto aggravato perpetrato, per il porto dell’oggetto atto ad offendere, che è stato sequestrato, e segnalato alla Prefettura per il possesso dello stupefacente che sono stati entrambi sequestrati.