Da Riviera Oggi tabloid, n° 1263.

In questo numero, abbiamo intervistato il consigliere comunale di maggioranza Umberto Pasquali. Socialista sin dalle origini e con le idee ben chiare su come ridare slancio a San Benedetto.

“L’OSPEDALE UNICO E’ VALIDO TECNICAMENTE, MA NON POLITICAMENTE”

Pochi giorni fa avete presentato una mozione-petizione dal titolo “Difendiamo la Sanità Pubblica del Piceno e di San Benedetto”. Ma perchè la Regione ha qualcosa contro la nostra provincia?

“Pesaro avrà il suo ospedale nuovo a muraglia, Ancona avrà l’Irca e il Salesi nuovi; Fabriano, Jesi e Senigallia ce l’hanno su 3 plessi. L’area Vasta 3 avrà l’ospedale nuovo a Macerata, mentre l’Av4 avrà Fermo e Amandola nuovi. La pecora nera siamo noi. Non è un problema di Regione ma di Provincia. Qui non si riesce a trovare una sintesi su come migliorare la sanità, c’è solo un conflitto che non porta a nulla”.

Una soluzione quale potrebbe essere?

“Dato che nessuno dei due deve privarsi del proprio nosocomio, la soluzione potrebbe essere quella di riservare al Madonna del Soccorso la caratteristica di ospedale di urgenza, mentre Ascoli diventerebbe di programmazione. Così si rispetterebbero le esigenze di un bacino di utenza di 200mila abitanti e si terrebbe conto del nostro turismo costiero e del fatto che qui ci sono ferrovia ed autostrada”.

L’ospedale unico sarebbe stata un’alternativa più valida?

“Tecnicamente sarebbe il più valido, ma politicamente non si riuscirà mai a farlo. Nè Ascoli nè San Benedetto rinuncerebbero al primo livello. Se continua questa conflittualità a perderci è solo il cittadino. Bisogna riportare la sanità di questa provincia ad un livello d’eccellenza. Faremo un consiglio comunale dedicato unicamente a questo tema”.

“GRIDARE “PACE” NON SERVE A NULLA SE SI FA LA GUERRA”

In questi giorni è inevitabile non avere un orecchio teso a cosa sta accadendo in Ucraina. Un comune come il nostro cosa può fare nel suo piccolo?

“Quando all’ultimo punto all’ordine del giorno si parlava di pace, ho staccato il cartellino e sono uscito. Il motivo è molto semplice: si parla di pace solo perchè c’è una guerra in corso. Che senso ha inneggiare alla pace, se poi si ribatte con la stessa moneta a chi commette crimini? Quelli che si siedono al tavolo per stipulare la pace, sono gli stessi che hanno provocato la guerra. Nel mezzo pagano i civili. Io non voglio parlare di pace perchè voglio parlare di come evitare la guerra. Ora si parla solo dell’Ucraina, ma nel mondo ci sono tantissimi conflitti ancora in corso: dalla Palestina, alla pulizia etnica in Myanmar, ma anche in Libia, Siria e Sudan. Nessuno ne parla e non è una questione di lontananza, ma di sensibilità”.

“AUSPICO UN UNICO GRUPPO DI MAGGIORANZA”

Lei è passato a San Benedetto Viva recentemente, ci può spiegare il perchè?

“Io sono socialista, abbiamo fatto questa coalizione per Spazzafumo convinti di poter portare avanti un discorso civico per rilanciare la nostra città. Da civici è più facile coinvolgere, al contrario dei grandi partiti che devono rifarsi alle loro ideologie e fare gli interessi di qualcun altro. Sono passato da Rinascita a San Benedetto Viva per non disperdere le forze e poter lavorare meglio, tanto remiamo tutti dalla stessa parte. Potremo anche confluire in un unico grande gruppo di maggioranza, dall’anima civica”.

Grazie alle preferenze ottenute alle ultime elezioni, era in pole position per un posto come assessore in giunta, ma ha rinunciato. Come mai?

“Bisogna fare una differenziazione tra il consiglio comunale, che ha il compito di indirizzare e controllare, a differenza dell’assessore che ha il compito esecutivo. Io mi sento meglio nei panni di indirizzatore”.



La prima cosa che le viene in mente per far uscire San Benedetto dall’anonimato?

“Noi abbiamo potenzialità enormi. Innanzitutto bisogna partire dall’urbanistica, evitando i cambi di destinazioni da ricettivo a residenziale, perchè San Benedetto deve avere ed incentivare strutture a livello turistico. Come strutture turistiche intendo anche turismo sportivo, i nostri genitori ne avevano colto l’importanza. Infatti il piano regolatore prevedeva che l’Area Brancadoro fosse una città verde e sportiva. Noi dobbiamo proseguire l’opera dei nostri genitori, creando strutture per il nuoto, il tennis e il pattinaggio”.

A proposito dell’Area Brancadoro, l’asta di pochi giorni fa è andata deserta.

“Alla fine credo che si troverà un acquirente, altrimenti arriverà ad un prezzo di base che permetterà al Comune di intervenire acquisendola. Specifichiamo che è un’area che non sarà mai edificabile, ma solo verde-sportiva”.

“PUNTIAMO SULL’ECOLOGIA. BALLARIN? ORA E’ UNO SPARTITRAFFICO”

Riguardo il porto? Per rilanciarlo si parla di terzo braccio, ma ci vorrà tanto tempo. Cosa si può fare nell’immediato?

“Il problema è che è un porto peschereccio in decadenza. Dobbiamo inventarci qualcosa per differenziarci nel futuro. Noi siamo stati sempre i pionieri del mare e dobbiamo continuare ad esserlo. Il futuro è l’ecologia, quella è la soluzione per caratterizzarci se vogliamo essere attrattivi. Altrimenti siamo schiacciati da Ancona e Pescara”.

L’area dovrà per forza di cose dialogare col Ballarin. Lei aveva un’idea diversa rispetto al progetto Marcozzi?

“Sì io ero per una cosa un po’ più semplice, la vedo come un’area verde adatta ad un campo da calcio o una palestra all’aperto con giochi per bambini. Insomma un’area a servizio della città, dove si possono fare anche concerti. Per come è adesso è penalizzante, è solo un brutto spartitraffico con la gradinata est ormai fatiscente che serve solo a dividere Grottammare col centro città. La viabilità deve andare ad ovest per facilitare il lavoro del porto”.

“SECRETARE E’ INUTILE. IN POLITICA SERVE IL CONFRONTO”

Che idea si è fatto sulla desecretazione degli atti sul manto erboso del Riviera?

“Idealmente da socialista so cosa significa andare in prima pagina sui giornali. In questo caso però il consiglio comuanale è sovrano, non vedo nulla di strano. Alcuni impiegati comunali hanno fatto il loro lavoro e in quel documento viene riportato. Non capisco dove sia il segreto. Perchè fu secretata? Non te lo so dire perchè non l’avrei mai fatto. Chi ha governato deve prendersi la sua responsabilità, sulle forzature che ha fatto sul dipendente comunale”.

Come sono i rapporti con l’opposizione?

“C’è rispetto, cosa fondamentale in politica. Con alcuni c’è anche amicizia al di là dei banchi del municipio. Qualcuno ci definisce principianti? E’ un bene perchè non sono portatori di interessi, non sono politici incalliti che tirano gli altri per la giacchetta. Quelli più esperti sono in giunta, con valore esecutivo”.

Un consiglio ad un aspirante politico?

“Non mi sento di dare consigli, io iniziai relativamente tardi, dopo i 50 anni, grazie al compianto Peppe Mazza che mi ha convinto. Ad un giovane direi di interessarsi di politica e confrontarsi anche con chi ha idee diverse dalle sue. La politica unisce, non divide. E’ come uno sport di squadra”.