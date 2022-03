SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continuano gli allenamenti in casa rossoblu e nella giornata odierna quattro giocatori risultati positivi la scorsa settimana, sono risultati negativi ai tamponi e dunque sono guariti dal Covid. Rimangono positivi due atleti e un componente dello staff, lo ha comunicato la società con una nota.

“La A.S. Sambenedettese comunica che il giro di tamponi di guarigione, al quale si sono sottoposti 4 atleti, risultati positivi al Covid-19 la settimana scorsa, ha dato per tutti esito negativo. I calciatori, dopo la consueta visita medica, torneranno a disposizione, mentre gli altri due atleti e il componente dello staff tecnico si sottoporranno al test nella giornata di venerdì”.

Inoltre dopo la sessione odierna è stato intervistato il difensore Diego Conson. Di seguito l’intervista.

Conson: “Purtroppo da due anni si va avanti con l’incertezza di questo virus, fortunatamente sono guariti quattro compagni di squadra e c’è la sosta per poter mettere benzina nelle gambe per poi farci trovare pronti. Castelfidardo? Non possiamo permetterci distrazioni, giocare a San Benedetto significa non staccare mai la spina. Abbiamo una rosa ampia e possiamo affrontare i turni infrasettimanali e i recuperi, chiunque giocherà farà la propria parte.