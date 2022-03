“Commedie nostre”, successo per il secondo appuntamento al teatro delle Energie

Applausi e partecipazione sabato 12 marzo per la commedia "Un revolver per tre" della compagnia "Li freciute" nell'ambito della rassegna di teatro amatoriale a cura dell’associazione "Lido degli Aranci", con il patrocinio del comune di Grottammare e in collaborazione con la Fita Regione Marche.

di Elvira Apone