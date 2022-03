SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riprendono gli allenamenti per i rossoblu al Samba Village per sfruttare al meglio la sosta, per quanto possibile, e prepararsi al ritorno in campo. Inoltre non sono emerse ulteriori positività al Covid all’interno del gruppo squadra. Di seguito l’intervista a mister Stefano Visi.

Visi: “Siamo dispiaciuti per la situazione Covid in cui ci troviamo in questo momento, perché questa sosta poteva tornare utile per poter lavorare di più, rivedere alcuni concetti e aggiungere qualcosa. Infermeria? I ragazzi che erano più indietro ed infortunati stanno rientrando nel gruppo, è una nota positiva. Il programma di lavoro è cambiato, ci auguriamo di poter fare una partitina nel fine settimana poi ci sarà da ripartire per un finale di stagione che sarà totalmente diverso e i punti iniziano a pesare. Mi auguro che i ragazzi si facciano trovare pronti, sono fiducioso”.