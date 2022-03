SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è venerdì 11 marzo la diciannovesima giornata di Serie D Girone E di calcio a 5.

Successo per San Benedetto City contro Sordapicena, che vince con un pirotecnico 13-11. Per la formazione di Michetti a segno: Castelli, Gugliotti, Bastianelli (5 gol) e De Carolis (6 gol). Per la formazione di Merlini marcano: Pierantoni, Ciabarra doppietta, poker di Giosia e Andrea Santori. Con questo successo i rossoblu centrano la quinta vittoria consecutiva e guadagnano tre punti in zona play-off.

Sconfitta esterna 4-3 per Sporting Grottammare contro Amici 84, per la compagine di Lini segnano: Paoletti e Taffora doppietta. Dopo aver mancato i tre punti i grottammaresi si allontano dalla zona play-off a sole tre lunghezze dal San Benedetto City.