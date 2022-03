MONTEPRANDONE – Monteprandone aderisce alla “Giornata nazionale del fiocchetto lilla”, simbolo dell’impegno e della consapevolezza nei confronti delle problematiche legate ai disturbi del comportamento alimentare (Dca) che si celebra il 15 marzo.

Accogliendo la proposta del clan “Antares” del gruppo scout Agesci Monteprandone 1 (che anche quest’anno ha scelto di aderire alla campagna di sensibilizzazione per la problematica dei Dca, sempre più attuale e diffusa tra i più giovani, caratterizzata da disfunzioni alimentari quali anoressia, bulimia, binge eating, obesità e Ednos), l’Amministrazione comunale ha deciso di illuminare di lilla – colore scelto a livello nazionale per “identificare” tali disturbi – il Palazzo Municipale e il Centro storico di Monteprandone nelle notti tra il 14 e il 15 e tra il 15 e 16 marzo 2022.

“In merito ai Dca, dopo le ricerche, le discussioni e le testimonianze avvenute lo scorso anno con Francesca Lazzari, madre di un ragazzo morto di anoressia a soli 20 anni – spiega il clan Antares del gruppo Scout Agesci Monteprandone 1 – l’intento principale dei ragazzi era quello di non lasciare l’evento dell’anno scorso come un episodio isolato ma hanno voluto dare continuità a questa campagna di sensibilizzazione ritenendo la problematica sentita ed attuale, cercando di mantenere alta l’attenzione sul territorio. Grazie all’associazione ‘Mi Nutro di Vita’ e dell’iniziativa #coloriamocidililla da loro promossa, abbiamo voluto replicarla anche quest’anno nella nostra comunità. Oltre al borgo illuminato di lilla, porremo un nastro di colore lilla sul monumento della stazione ferroviaria di Centobuchi. Sono gesti simbolici che hanno il duplice scopo – conclude il gruppo scout Monteprandone 1 – da un lato promuovere una corretta informazione sul tema e combattere i pregiudizi; dall’altro creare una rete di solidarietà e sensibilizzare la nostra comunità e l’opinione pubblica riguardo i Dca e le gravi conseguenze che questi disturbi possono avere per la salute fisica e psicologica di chi ne soffre”.