SAN BENEDETTO – Secretazione sì, secretazione no, questo il dilemma. Dilemma per modo di dire perché in gran parte delle altre nazioni europee il caso non sarebbe nemmeno sorto. In Italia sì, figuriamoci a San Benedetto. Un vero scandalo e vi spiego perché la secretazione di un atto normale è una grandissima offesa per la città di San Benedetto del Tronto che non è, senza offesa alcuna, un…. Comune delle banane.

Parto con una semplice domanda: chi è che dovrà pagare i 450 mila euro che la Power Grass chiede al Comune, quindi alla giunta Spazzafumo?

La risposta la conosce anche la mia nipotina di un anno e mezzo: i cittadini sambenedettesi.

Succederà? Secondo me sì. Perché l’unica cosa che fa prevedere un esito del genere è proprio la decisione di secretare il documento che riguardava l’indagine sulle varie responsabilità in merito al pagamento del manto erboso dello stadio.

Infatti, voler nascondere documenti che riguardano la comunità, e che non contengono scandali, equivale (oltre a negare un diritto) ad ammettere che, rendendolo visibile, si scoprirebbero ‘scheletri nell’armadio’. Sennò perché?

Ma torniamo ai cittadini, quelli cioè che hanno eletto i 40 consiglieri comunali nell’ottobre scorso. È mai possibile che tutti gli eletti e tutto il personale (se lo leggete senza “pecette” capirete perché proprio tutti) conoscano i nomi mentre non debbano conoscerli i cittadini?

Quelli che pagherebbero in caso di ‘sconfitta’. Gli stessi che hanno tutto il diritto di sapere chi ha sbagliato o no. Se ci sono stati errori come tutto lascia prevedere.

Il fatto che il sindaco, finalmente in modo vero e verace, ne abbia chiesto la pubblicazione o quanto meno il motivo della secretazione fa pensare che solo lui dell’intero Consiglio Comunale non conosca i particolari. Sarebbe pazzesco.

Un’altra cosa curiosa: nel resoconto dell’indagine non figura il cognome Rosati. In conclusione definire quello sambenedettese il “Comune delle banane”, è possibile. A Spazzafumo il compito di farlo diventare il Comune della trasparenza.

Alcuni particolari del documento che tutti i cittadini dovrebbero conoscere:

Innanzitutto la frase, A: “la proposta di Deliberazione predisposta per l’intervento di rifacimento del manto erboso dello stadio “Riviera delle Palme” è stata approvata oggi”, come se, dopo che il proprietario di un immobile ha approvato la ristrutturazione, poi ne chiede il pagamento all’inquilino che, ne l frattempo, è scappato. Prova chiara di un errore che, ripeto, potrebbero dover pagare i cittadini comuni… non quelli in Comune. Anzi anche loro.

Subito dopo leggiamo “la cui sottoscrizione è propedeuca alla realizzazione dell’intervento”.

Ma due righe sotto c’è una frase che avrebbe potuto evitare in partenza il… passo falso, una nota che ritengo la più importante di tutte, M: “Ho apportato alcune modifiche ma secondo me bisogna verificare con la Samb che siano effettivamente in grado di adempiere a tutti gli obblighi previsti, con particolare riferimento alle garanzie e alle coperture richieste, perché la conseguenza è la risoluzione di diritto della concessione. (All. n. 15).

Garanzie e coperture che evidentemente non ci sono state, altrimenti il caso non sarebbe nemmeno nato, avrebbe pagato il garante e tutto finiva lì. Chi può mi corregga.

Molto importante il monito di cui sopra che è stato disatteso dai vari A, S, A, T e da un assessore, come giustamente la commissione di indagine ha ricordato allo stesso sindaco Piunti e alla sua giunta il 26 aprile 2021.

Tenendo presente che una regola fondamentale della vita è che gli errori e i peccati li deve scontare chi li ha commessi, ci meraviglia che il sindaco Spazzafumo non abbia ancora comunicato alla sua città i motivi della cancellazione dei nomi e anche la necessaria trasparenza verso chi probabilmente dovrà pagare di tasca sua gli oltre 450 mila euro alla Power Grass.

Ripeto: è veramente scandaloso che un documento (non ‘scandaloso’) sia a conoscenza di cittadini sambenedettesi (i dipendenti), dei consiglieri eletti e non di tutti gli altri che, in tal caso, verrebbero ritenuti di serie B rispetto a quelli di serie A.