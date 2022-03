TESTA 6 Sul primo gol c’è un fuorigioco evidente di Zammarchi, che al momento dell’assist era addirittura oltre l’estremo difensore stesso. Sul 2-1 è tradito dal doppio fuoco amico, in maniera abbastanza clamorosa. Incolpevole.

SABATINI 4,5 Intimorito da Padovani, prima spazza male di piede costringendo il suo portiere al miracolo, poi sulla ribattuta, fa ancora peggio e sbaglia porta in maniera rocambolesca. Fin lì aveva anche giocato discretamente.

PASSALACQUA 6 Senza Napolano, è lui che cerca di impostare da dietro con lanci lunghi. In difesa è ordinato, non ha responsabilità specifiche.

SENSI 6 Vicino al bersaglio grosso a metà primo tempo con una girata mancina dal limite. Con Zammarchi, il duello è duro ma corretto. Al 50′ gli scappa, ma Testa ci mette una pezza.

PASQUALINI 5,5 Contrasta male Mengani e gli consente di mettere in mezzo il pallone dell’1-0. Poco propositivo in fase offensiva.

D’ALESSANDRO 7 Gran gol dai 25 metri che vale il pari momentaneo. In fase difensiva, l’ammonizione lo condiziona sui contrasti.

PIETROPAOLO 6,5 Gioca una bella partita, sia da mezz’ala, sia quando viene spostato sulla fascia sinistra nel 4-4-2, dopo l’uscita di Battista.

EVANGELISTI 6 Prestazione più difensiva che offensiva, fatta di tanta corsa. Sufficiente.

BATTISTA 6+ L’unico che prova a cambiare passo dalla trequarti in su. Costringe Bonacchi all’ammonizione. Dopo il pareggio, Ciampelli lo toglie, rinunciando alla sua velocità che forse sarebbe servita per tenere alta la squadra.

SPAGNA 5,5 Sbraccia e si dimena tra la coppia di centrali cremisi, che gli stanno col fiato sul collo e lo costringono a giocare spalle alla porta. Ammonito per una gomitata su Nonni.

VERDESI 5,5 Non riesce ad innescare la sua velocità sulla destra, ben contenuto da Salvatelli. Finisce ammonito anche lui.

CIAMPELLI 6 C’è poco da dire. Per quello che si è visto in campo (cioè poco) questa era una partita da pareggio. Il Tolentino ottiene il massimo risultato col minimo sforzo e la porta a casa calciando in porta pericolosamente una sola volta (come il Porto d’Ascoli d’altronde). A fare la differenza suo malgrado, è stato un rocambolesco e sciagurato autogol, di quelli che se ci riprovi altre mille volte la palla non entra. Dopo aver acciuffato il pari, prova a ridisegnare i suoi passando al 4-4-2 per proteggere il risultato. Per farlo, si priva però degli spunti di Battista, che vista l’assenza di Napolano (speriamo non sia ciò che si teme), era l’unico in grado di saltare l’uomo. Ora c’è tempo per recuperare le idee (e soprattutto gli infortunati) in vista della gara da non sbagliare contro l’Alto Casertano, a cui già all’andata è stato regalato un punto.