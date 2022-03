TOLENTINO – Il Porto d’Ascoli si lecca le ferite dopo la beffarda sconfitta subita a Tolentino per 2-1 e attende l’esito degli esami al ginocchio sinistro di capitan Napolano, che tiene in forte apprensione tutto l’ambiente orange.

Nel video, le parole di mister Davide Ciampelli nel post gara: clicca qui per il video integrale

“Abbiamo preso due gol che non avremmo dovuto prendere. Peccato perchè l’avevamo ripresa. Ora abbiamo 15 giorni per preparare la partita con l’Alto Casertano che sarà fondamentale vincere”. Poi riguardo l’infortunio di Napolano, che venerdì ha messo male il piede sinistro in allenamento e ha accusato un forte dolore al ginocchio: “Speriamo che l’esito degli esami dia risultati confortanti e che l’infortunio al ginocchio non lo costringa ad un lungo stop. E’ un giocatore fondamentale, da cui non possiamo prescindere e che non possiamo regalare a nessuno. Tuttavia, nella peggiore delle ipotesi, se da qui alla fine dovremo fare a meno di lui, ho la certezza che i miei calciatori hanno i valori per far pesare il meno possibile la sua assenza. Battibecchi al fischio finale? Siamo venuti a fare la nostra partita, forse per qualcuno non è stato così, ma non gli diamo grossa importanza. Complimenti a loro per la vittoria”.