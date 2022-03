Tirreno-Adriatico 2022, ci siamo: San Benedetto è pronta per la tappa finale

Partenza alle 11 in zona Molo Sud, arrivo intorno alle 15 in viale Buozzi. Tappa lunga 159 km, mossa nella prima parte e piatta negli ultimi 80 km. Il favorito per il Tridente di Nettuno è Tadej Pogačar. Di seguito tutte le info

di Marta Grima