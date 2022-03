TOLENTINO – Tutto pronto al “della Vittoria” per la sfida tra Tolentino e Porto d’Ascoli.

NOTE

Cielo sereno, campo in buone condizioni. Padroni di casa in maglia nera con inserti cremisi, ospiti in maglia orange. Tra le fila del Porto d’Ascoli, assente capitan Napolano per infortunio al ginocchio sinistro.

FORMAZIONI

TOLENTINO (4-3-3) Bucosse (02), Salvatelli (01), Severini, Bonacchi, Miccoli (70′ Bartoli), Nonni, Mengani (04, 60′ Stefoni), Tortelli ( 70’Strano), Padovani, Zammarchi (00, 80′ Cicconetti), Capezzani. All Mosconi.

PORTO D’ASCOLI (4-2-3-1) Testa, Pasqualini, Sensi, Passalacqua, Sabatini (01), Evangelisti (03), Pietropaolo (03), D’Alessandro (80′ Clerici), Verdesi, Spagna, Battista. All. Ciampelli.

ANGOLI

8-0

AMMONITI

Bonacchi (T) Spagna (P) Nonni (T) D’Alessandro (P) Salvatelli (T) Verdesi (P)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

7′ Inizio di partita molto equilibrato, fase di studio con entrambe le squadre accorte.

8′ Prima azione del Tolentino che si guadagna un corner sulla sinistra. Testa allontana con i pugni.

10′ Secondo angolo per i cremisi, Sensi allontana.

15′ Porto d’Ascoli compatto dietro la linea della palla, prova a far male in contropiede ma fino ad ora Battista è stato ben contenuto da Nonni.

19′ Ci prova Zammarchi con una percussione in area. Mancino sul secondo palo che esce di pochissimo.

23′ Sensi vicino al bersaglio grosso con una girata mancina dal limite dell’area. Era salito in occasione di una rimessa laterale in zona offensiva.

26′ Punizione dal limite per il Tolentino per fallo di Evangelisti su Zammarchi. Posizione leggermente defilata sulla sinistra. Il numero 10 però calcia alto.

29′ Ammonito Bonacchi per un’entrata da dietro su Battista. Punzione dalla trequarti ideale per le torri.

29′ Battista crossa basso sul primo palo e la difesa respinge. Si poteva sfruttare meglio.

35′ Ammonito Spagna per una sbracciata su Nonni, che rimane a terra dolorante al volto.

43′ Il Tolentino ci prova con dei cross dalla trequarti, per ora il Porto d’Ascoli si chiude bene.

45+2 Mengani prova a sfondare sulla destra, Pasqualini chiude in angolo.

45+2 Sul corner Testa esce e blocca. L’arbitro fischia la fine del primo tempo.

SECONDO TEMPO

46′ GOL TOLENTINO: passano 40 secondi dal calcio d’avvio e il Tolentino passa in vantaggio. Mengani lascia sul posto Pasqualini con un dribbling, mette al centro basso e teso dove Zammarchi insacca da zero metri. 1-0.

50′ Accusa il colpo il Pda: Sensi controlla male il pallone, Zammarchi glielo ruba e calcia subito col mancino sul primo palo. Testa devia in angolo.

55′ PAREGGIO PDA, GRAN GOL DI D’ALESSANDRO: botta di collo pieno dai 25 metri col destro che si infila sotto l’incrocio dei pali. Tutto pari.

60′ Giallo per Nonni che ha interrotto il contropiede di Spagna.

63′ Ammonito anche D’Alessandro per un calcione su Padovani.

72′ Ciampelli ora si copre. Fuori Battista dentro Rossi, si passa dal 4-3-3 al 4-4-2.

73′ OCCASIONE TOLENTINO: destro dal limite di Bartoli, deviato da Passalacqua. La traiettoria diventa insidiosissima e stava per mettere fuori gioco Testa. Palla fortunatamente solo in angolo.

75′ GOL TOLENTINO: discesa sulla destra di Bartoli che mette al centro per Zammarchi, la sua incornata viene respinta da Testa ma sulla ribattuta Sabatini colpisce male e mette nella sua porta. 2-1.

80′ Ottavo angolo per i cremisi. Severini calcia a rientrare ma Testa blocca. Nel frattempo, fuori D’Alessandro per Clerici.

85′ Ammonito anche Verdesi per un’entrata in ritardo su Salvatelli.

90′ Saranno 3 i minuti di recupero.

93′ Non succede più nulla. Finisce una gara con poche emozioni, in cui il Tolentino è stato cinico nello sfruttare le occasioni che ha avuto.