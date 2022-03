MONTEPRANDONE – L’undicesima vittoria del campionato, la più importante. Quella che porta l’Handball Club a meno 2 dalla vetta nel Campionato di Serie B, ma con una partita in meno giocata. Al palazzetto di via Colle Gioioso battuta la capolista Lions Teramo, che si arrende 32-23. E il +9 consente ai blu di ribaltare il risultato dell’andata, quando in Abruzzo persero 34-26.

Al termine della stagione regolare saranno playoff tra le prime quattro, e allora il risultato del Colle Gioioso potrebbe valere ai ragazzi di coach Andrea Vultaggio una migliore classifica in caso di piazzamento a pari punti con Teramo.

Gara niente affatto semplice. Qualche errore in difesa e magari anche un po’ di nervosismo frenano Monteprandone. Nonostante tutto, l’HC mette preso la freccia. E tiene a distanza i rivali: 9-5 al 15’ e 12-9 al riposo.

Nel secondo tempo il divario è ancora più marcato. Monteprandone scava quasi subito il solco (17-11), grazie a un’ottima prestazione, con Moreno Salladini e Khouaja notevoli in difesa.

Finale in crescendo, ma coach Vultaggio nel commentare la gara non si lascia andare troppo: “Sono contento a metà. Nel primo tempo abbiamo giocato malino, con fretta e forse un poco di ansia. Molto meglio nella ripresa. Abbiamo cambiato difesa e rischiato praticamente zero. Bene così, ma non avevo dubbi sul fatto che potessimo prenderci la rivincita. Il bello, però, deve ancora venire: il nostro vero avversario sarà il Città Sant’Angelo e sabato prossimo per poter espugnare il loro campo occorrerà ben altra prestazione rispetto a questa” . conclude Vultaggio.

Di seguito i giocatori blu (e le rispettive marcature) che hanno battuto i Lions Teramo.

Cani 1, Capocasa, Carlini, Di Girolamo, Evangelista, Grilli 3, Khouaja 4, Lattanzi, Marchesino 9, Martin 5, Marucci 1, Mattioli, Mucci, Parente, Salladini 9, Simonetti.