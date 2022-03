GROTTAMMARE – Un incontro sulla narrativa ludica al paese alto di Grottammare, dove, domenica 20 marzo, alle ore 17,30, presso l’Ospitale Casa delle Associazioni, Fabio Passamonti, autore di due libri di narrativa ludica, presenterà “La tomba dimenticata” e “L’isola maledetta”. L’evento è a ingresso gratuito ed è organizzato dall’associazione “Spazio Ludico” in collaborazione con l’associazione “Blow Up” di Grottammare.

Attivo nell’editoria ludica dal 2005, il sambenedettese Fabio Passamonti collabora con le più importanti case editrici italiane del settore (Asterion Press, Asmodee, Wyrd Edizioni, Serpentarium) e anche con alcune realtà internazionali. Autore di giochi di ruolo, tra cui L’Ultima Torcia e L’Ultima Bomba, dal 2021 ha pubblicato due libri gioco.

“Siamo felici di ospitare l’autore di uno dei libri gioco più venduti degli ultimi mesi – ha dichiarato la consigliera delegata alle Politiche giovanili, Martina Sciarroni. “Un genere letterario che mette insieme le tecniche narrative e la ludicità del gioco. Un’occasione unica per immergersi in un mondo di molteplici finali possibili, dove poter alimentare la propria immaginazione e la propria capacità di empatizzare con i diversi destini dei personaggi. Spero che questo pomeriggio sia accolto soprattutto dai ragazzi per entrare in contatto con il mondo dei libri e della scrittura, saranno infatti spiegate anche le tecniche di realizzazione di un’opera così particolare. Ringrazio Fabio Passamonti, l’associazione “Spazio Ludico” e l’associazione “Blow Up” per aver reso possibile questo evento – ha concluso.