SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata odierna, 12 marzo, è andata in scena la consegna simbolica del ricavato dell’asta di beneficenza in favore di Ora et Labora, l’associazione che da anni aiuta le famiglie in difficoltà del nostro territorio.

1175 euro erano stati raccolti nei giorni scorsi su Facebook tramite 3 aste (un paio di Scarpe Hogan, una maglia Special edition della Samb e un pallone autografato da tutti i calciatori). Ilenia Illuminati, presidente di Ora et Labora, ha voluto poi omaggiare di un targa ricordo la Samb per aver dato vita all’iniziativa benefica.

La A.S. Sambenedettese intende ringraziare nuovamente il Porto d’Ascoli calcio, Marco Molella e Alex Ciaccioni per aver contributo alla raccolta fondi che permetterà ora di aiutare tante famiglie della zona.