TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 12 marzo, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo.

Nella nottata appena trascorsa i Carabinieri della Compagnia di Giulianova hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato i territori dei comuni di Giulianova, Roseto e Pineto. Durante i posti di controllo effettuati sono stati fermati tredici veicoli.

Complessivamente, inoltre, sono state identificate 71 persone, 62 delle quali all’interno di quattro esercizi pubblici, dove sono stati effettuati controlli sul possesso dei green pass. Sono stati inoltre perquisiti tre autovetture e denunciate altrettante persone, a due delle quali è stata ritirata la patente di guida. In particolare, un rosetano, dopo un incidente stradale è stato condotto in ospedale a Giulianova, dove però ha dato in escandescenza aggredendo il personale sanitario, che ha chiesto l’intervento di una pattuglia del Nucleo Radiomobile.

All’arrivo dei Carabinieri l’uomo ha aggredito anche loro, per cui si è reso necessario l’uso dello spray urticante. Il rosetano è stato quindi denunciato per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.

Le altre due persone denunciate sono state trovate alla guida dei rispettivi veicoli in stato di ebbrezza alcolica in un caso e per stupefacenti nell’altro.

Per entrambi è scattato il ritiro della patente di guida e sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.