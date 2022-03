SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo una lunga attesa, finalmente ci siamo: domenica 13 marzo a San Benedetto è in programma la tappa conclusiva della Tirreno-Adriatico 2022, con partenza alle 11 in zona Molo Sud, arrivo intorno alle 15 in viale Buozzi. Due novità per il gran finale a San Benedetto: si gareggia di domenica e non è una cronometro.

Il favorito per il Tridente di Nettuno è Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), che ha vinto anche la sesta tappa, 215 km da Apecchio a Carpegna, in 5 ore 28′ minuti e 57 secondi, alla media di 39.216 km orari. Dietro di lui Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) e Mikel Landa Meana (Bahrain Victorious).

Pogačar detiene la Maglia Azzurra di leader della classifica generale, ma anche la Maglia Ciclamino, riservata al leader della classifica a punti, e la Maglia Bianca del leader della Classifica dei Giovani. A Quinn Simmons (Trek – Segafredo), invece, la Maglia Verde del leader del Gran Premio della Montagna.

Secondo e terzo nella classifica generale sono rispettivamente Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) a 1’52” e Mikel Landa Meana (Bahrain Victorious) a 2’33”.

La tappa San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto è così strutturata: dopo la partenza dal Molo Sud, i corridori passano per Stella di Monsampolo, Pagliare, Castel di Lama, Offida, Castignano, Rotella, Montedinove, Montalto delle Marche, Cossignano, Ripatransone, Petrella, Grottammare, per poi riapprodare a San Benedetto con passaggio su lungomare, via Mare, Statale 16, via Marche e viale De Gasperi, per un totale di cinque giri che terminano con l’arrivo in viale Buozzi.

Le info tecniche: la tappa è lunga 159 km, mossa nella prima parte e assolutamente piatta negli ultimi 80 km. Partenza leggermente a salire con passaggio in Offida per raggiungere la cresta e di lì con lievi saliscendi passare da Rotella, Montedinove e Castignano. Dopo il passaggio da Ripatransone, lunga discesa fino a Grottammare, dove si entra nel circuito di circa 15 km da ripetere cinque volte. Percorso del circuito prevalentemente su strade rettilinee, larghe e asfaltate. Gli ultimi 3 km sono su strade ampie e per lo più rettilinee; presenti alcune semicurve su strade di media larghezza nella prima parte. Ultima doppia curva a circa 1 km dall’arrivo. Carreggiata di 8 m, fondo asfaltato. L’altitudine massima si raggiunge a Ripatransone, con 494 metri.

Noi di Riviera Oggi siamo come sempre presenti per raccogliere foto, video e testimonianze in diretta. Intanto, ecco come cambia la viabilità a San Benedetto, Grottammare e Centobuchi.