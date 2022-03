SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la seduta del venerdì, i rossoblu colpiti da altri due casi di positività al Covid, avranno una lunga pausa e torneranno in campo, virus permettendo, contro il Castelfidardo il 27 marzo alle ore 14:30 allo Stadio “G. Mancini” di Castelfidardo. Al termine della sessione di allenamento è stato intervistato il centrocampista rossoblu, Luca Lulli.

Lulli: “Questo giro di tamponi e le nuove positività rilevate ci hanno un po’ spiazzato. Io e alcuni compagni non possiamo lavorare pieno regime ed è difficile programmare la settimana, quello che riusciamo a fare sono lavori di corsa e di forza con il mister, cercando di rimanere allenati. Col Fano un punto che fa morale anche se cerchiamo di portare a casa la vittoria. È stata una partita complicata e nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo e preso il due a uno, ma siamo stati bravi a riprenderla. Ho avuto un problema al polpaccio ma sono riuscito a fermarmi in tempo e non è stata una cosa grave. Speriamo dalla prossima settimana di recuperare alcuni giocatori e di dare il meglio”.