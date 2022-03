SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Terzo e ultimo appuntamento della rassegna letteraria “Finestre di Carta”, che si svolgerà domenica 13 marzo, alle ore 17, sia presso il Cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto, sia in diretta online sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del cineteatro.

Ospite sarà lo scrittore Marco Mencacci che presenterà il libro “Un nuovo inizio“. Converserà con l’autore il professore Francesco Rosaspina; l’accompagnamento musicale sarà di Cristian Vittori.

Questo ultimo incontro, che ha anch’esso come filo conduttore la figura femminile e la sua capacità di saper rinascere ogni volta dagli ostacoli, proporrà la storia di un’altra donna raccontata da una prospettiva nuova, cioè quella maschile.

“Un nuovo inizio“, infatti, è un libro al femminile scritto da un uomo e da un punto di vista interessante, introspettivo, inaspettato. Elena, nata in Inghilterra da genitori italiani, provata dal fallimento di relazioni sentimentali deludenti, sceglie di lasciarsi alle spalle il passato e ritrovare la fiducia in se stessa e nell’amore, nonostante tutto. Decide, quindi, di trasferirsi presso una zia in Umbria, dove la pace e l’immobilità delle acque del Trasimeno riescono a placare i tumulti del suo animo e diventano un punto di partenza per un nuovo inizio. Al percorso della protagonista si intrecciano le storie di altri personaggi, ognuno impegnato, più o meno consapevolmente, nell’affrontare un cambiamento, un nuovo capitolo della vita. Tema centrale del libro è, infatti, il cambiamento, che trova il suo palcoscenico naturale nella campagna umbra con la sua natura, i suoi borghi, i suoi tramonti e le sue tradizioni.

L’ingresso è gratuito. Per assistere in presenza, è sufficiente presentarsi presso il Cineteatro San Filippo Neri all’orario di inizio della presentazione; per seguire la diretta online, invece, basta collegarsi alla pagina Facebook o al canale Youtube del cineteatro all’orario stabilito.

Per partecipare in presenza è necessario essere in possesso del green pass rafforzato.

Le registrazioni delle dirette saranno poi pubblicate sia sulla pagina Facebook che sul canale Youtube del cineteatro, così da poter essere riviste in qualsiasi momento.