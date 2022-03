SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da undici anni a questa parte il 15 marzo è la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare. Coscienti di quanto sia importante la sensibilizzazione, in occasione della XI edizione abbiamo video intervistato la Dottoressa Maria Francesca Neroni, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, esperta di disturbi neuropsichici e alimentari.

La Dottoressa, che già l’anno scorso aveva contribuito a un nostro articolo sull’argomento, è partita spiegando quali sono i disturbi più diffusi oltre ad anoressia e bulimia: “L’anoressia nervosa ha una percentuale di diagnosi del 42%, mentre la bulimia nervosa del 18%, però l’Istituto Superiore della Sanità oggi ci dice che c’è un altro disturbo tra i più diagnosticati, ossia il disturbo da alimentazione incontrollata, maggiormente frequente nella popolazione maschile, in particolare negli uomini dai 35 ai 50 anni. Per l’anoressia e la bulimia l’età di incidenza media va dai 15 ai 25 anni, ma sta scendendo sotto i dodici anni. In generale, comunque, i disturbi alimentari colpiscono maggiormente la popolazione femminile con una percentuale del 90%, mentre per gli uomini si parla del 10%”.

Ma quali sono i sintomi del disturbo da alimentazione incontrollata? La risposta della Dottoressa: “Senza dubbio le abbuffate, ossia episodi in cui la persona consuma una quantità di cibo elevata in un lasso di tempo molto ristretto. A differenza della bulimia nervosa, però, qui non ci sono condotte né di eliminazione né di compensazione. In ogni caso, il denominatore comune dei tre disturbi è la preoccupazione eccessiva per il peso e la forma corporea che porta a un cambiamento repentino delle abitudini alimentari“.

Durante la pandemia i numeri dei disturbi alimentari hanno subito un picco allarmante: “I casi sono aumentati del 30%, mentre la richiesta di una prima valutazione è salita del 50%. E l’età di incidenza è scesa al di sotto dei dodici anni”.

Il discorso si è poi spostato sui social network e sul ruolo che rivestono nell’insorgere di un disturbo alimentare: “Non c’è una netta correlazione tra i social network e la manifestazione di un disturbo alimentare, però bisogna dire che i DCA dipendono da tanti fattori, quindi l’esposizione non corretta ai social può concorrere al loro sviluppo, anche perché i social propongono dei modelli estetici socialmente accettati e perfetti, ma non realistici. Il fatto che i numeri siano aumentati tra gli adolescenti fa pensare; si tratta di ragazzi che ancora sono alla ricerca della propria identità personale, dunque l’utilizzo dei social è molto rischiosa”.

La Dottoressa ha poi chiarito in che modo si potrebbe agire per prevenire l’insorgere di un disturbo alimentare: “Educare i ragazzi è fondamentale, ma bisogna fare di più, come creare uno spazio in cui gli adolescenti possano avere un ruolo attivo, in modo da aiutarli a sviluppare un pensiero critico, per esempio sul ruolo dei social network. Importante inoltre fare prevenzione sulle figure adulte di riferimento dei ragazzi e su tutti i primi professionisti con cui vengono in contatto, cioè medici di base, pediatri e ginecologi”.

Se ci si accorge di avere o che qualcuno intorno a noi ha un disturbo alimentare, quali sono i primi passi da compiere? Risponde la Dottoressa: “Quando si ravvisano i campanelli d’allarme, è importante rivolgersi innanzitutto al proprio pediatra o al proprio medico di base, che potranno valutare lo stato di salute del paziente e indirizzarlo al professionista giusto. In questi ambiti è assolutamente da evitare il fai-da-te“.

La Dottoressa Neroni ha concluso indicando a chi è possibile rivolgersi a San Benedetto del Tronto e dintorni: “Sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità è presente una mappatura dei principali centri specializzati in Italia. Il più vicino a San Benedetto del Tronto è quello del dipartimento di salute mentale di Fermo. Per quanto riguarda la nostra città, ci sono diversi professionisti specializzati in disturbi alimentari. Io sono al Centro Psicoriab, dove mi occupo di fare una prima valutazione dei pazienti, per poi lavorare in equipe anche con altri professionisti, come il nutrizionista o lo psichiatra, proprio perché è importante comprendere le necessità del paziente e rispondere ai suoi bisogni”.