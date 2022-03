SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “L’A.S. Sambenedettese comunica che, in seguito a un nuovo giro di tamponi, sono emerse altre due positività al Covid-19: si tratta di un atleta e di un componente dello staff. La società rossoblù, come da protocollo, ha avvisato le autorità sanitarie locali e i due componenti del gruppo squadra sono stati posti in isolamento domiciliare”.