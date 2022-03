SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giorno di avvicinamento alla sfida tra Tolentino e Porto d’Ascoli, che andrà in scena domenica al “Della Vittoria“.

Per entrare in clima partita, abbiamo intervistato mister Andrea Mosconi, tra l’altro allenatore della Samb nella stagione 2013/14.

Sbaglio a definire il match di domenica uno spareggio playoff?

“Mancano tante partite ancora, sicuramente è una sfida importante, ma da qui alla fine la strada è ancora lunga. Bisogna solo pensare a fare bene. Può essere uno spareggio play off, così come può essere uno spareggio salvezza. Difficile dirlo ora”.

Come se lo spiega questo grande equilibrio? Forse per i tanti derby nel girone?

“Le squadre sono su per giù tutte dello stesso livello, eccetto la Samb, che dopo una partenza negativa sta risalendo e la Recanatese che è riuscita a sfruttare il ‘vuoto di potere’ per scappare. Si può vincere e perdere con tutte”.

Chi teme di più delle squadre che ci sono dietro?

“Le temo tutte, dalla Samb al Montegiorgio. Bisogna far punti ogni domenica, appena si sbaglia una partita ci si ritrova subito in zona playout. Non so chi ha detto che bastino 41 punti per la salvezza matematica, sicuramente non è così. Ritengo che servano almeno 44 punti”.

Un dato interessante è che tra i vostri migliori marcatori figurano i centrali di difesa. Tanto lavoro sui calci piazzati?

“Sia nel nostro girone, sia in tutto l’interregionale, siamo la squadra che ha segnato più gol su calci piazzati. Siamo bravi sulle palle inattive, abbiamo curato questo aspetto sin dall’inizio. Poi è ovvio che bisogna avere dei bravi saltatori, Tortelli, Padovani, Strano e lo stesso Nonni sono ottimi nel gioco aereo. Tuttavia più si va avanti, più le avversarie ti sgamano, guardando le statistiche facciamo il 40% dei gol su palla inattiva. Quando le partite sono bloccate, è un’arma in più molto importante”.

Cosa temete di più del Porto d’Ascoli?

“Sono una grande squadra, che senza mezzi termini può puntare al salto di categoria entro due anni. Anche noi non ci nascondiamo, se facciamo i punti possiamo ambire anche al secondo o terzo posto. Col Montegiorgio hanno ottenuto una vittoria fondamentale dopo un periodo negativo, sarà sicuramente una bella partita di calcio, spero corretta. Cercheremo di vendicare la sconfitta immeritata dell’andata”.

Tolentino-Porto d’Ascoli Calcio sarà diretta dall’arbitro Luca Capriuolo di Bari, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Francesco Massari di Molfetta e Antonio Alessandrino sempre di Bari.