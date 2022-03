SECRETAZIONE SÌ, SECRETAZIONE NO. Confesso di aver aspettato per tantissimo tempo un sindaco, in questo caso di San Benedetto del Tronto, che facesse dichiarazioni come quella dei giorni scorsi (CLICCA QUI), a proposito della secretazione dei documenti riguardanti il manto erboso dello stadio “Riviera delle Palme”.

Ci spero sempre quando arriva un nuovo sindaco e stavolta l’inizio di Antonio Spazzafumo è molto confortante. L’invito molto chiaro, e non nel solito politichese come sempre, viene da tutta la maggioranza. È vero ma i meriti e i demeriti, da quando il Primo cittadino viene eletto con il nuovo sistema, sono principalmente suoi.

Mai sentite prima frasi come questa: “Alla volontà espressa con la delibera, immediatamente esecutiva, non è stata data però immediata esecuzione e, al momento della pubblicazione, essa è stata mutilata dei nominativi dei pubblici funzionari che hanno deposto dinanzi alla Commissione“

E ANCORA: “Riteniamo che il ritardo registrato e poi le cancellazioni apportate al documento pubblicato snaturino il senso della delibera e dunque siano in contrasto con la volontà chiaramente espressa dal massimo organo dell’Ente“.

ANCORA PIÙ CHIARAMENTE: “A tale proposito, abbiamo chiesto a Rosati (Vice segretario. Ndd) di esporre le motivazioni che lo hanno condotto a fare la scelta di mutilare il documento pubblicato in Albo Pretorio“

INOLTRE: “che nessun polverone sollevato attraverso i media riuscirà a nascondere quanto hanno fatto e poi tentato di nascondere sotto al tappeto, né si riuscirà in alcun modo a ridurre il peso della responsabilità politica che il Centrodestra ha in questa vicenda”.

Una precisazione anche quella sui media che però, almeno per quel che ci riguarda, è stata utile per chiarire che era inconcepibile una situazione che vedeva in silenzio Spazzafumo e anche gli altri candidati sindaco che, in campagna elettorale, avevano giustamente criticato Piunti & C. per la secretazione e magari hanno preso voti per lo stesso motivo.

Una volta preso il comando sarebbe stato assurdo un comportamento come quello avuto dalla Giunta Piunti sul pagamento del manto erboso del Riviera delle Palme. Assurdo e anche ridicolo.

Adesso aspettiamo gli sviluppi della richiesta di Spazzafumo & C. Sarebbe ancor più grave se non la pretendessero in tempi più brevi possibili. Penso che sia inutile aggiungere che non abbiamo nulla contro Rosati ma il nostro è semplicemente un grande desiderio di chiarezza.

