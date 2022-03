SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per la nostra rubrica dedicata allo sport, abbiamo avuto la possibilità di intervistare il responsabile delle giovanili del Grottammare Basketball, Alessandro Roncarolo.

Sappiamo che il Grottammare Basketball ha una collaborazione con la Sambenedettese Basket, come è nata e quale scopo ha?

Grottammare Basketball collabora in ogni aspetto con la Sambenedettese Basket, condividendone ideali ed obiettivi. La collaborazione è nata immediatamente dopo la fondazione del sodalizio nel 2020 e prevede la strutturazione di un settore giovanile di alto livello e di un florido settore minibasket.

Nell’ultimo turno di Serie D avete sconfitto il Vigor Matelica 72-77 ottenendo i due punti importanti per la classifica. Che partita è stata?

È stata una vittoria straordinaria ottenuta in trasferta in condizioni di emergenza dopo una settimana senza allenamenti per motivi legati al covid. I ragazzi sono stati eroici nel compattarsi in questo momento di difficoltà e ad ottenere due punti fondamentali per i nostri obiettivi.

Venerdì 18 marzo verrà recuperata la quarta giornata di ritorno contro 88ers Civitanova Marche, che partita si aspetta?

Chiuderemo la stagione regolare in casa contro Civitanova, dopo il turno in trasferta a Porto Sant’Elpidio di venerdì 11 marzo. A questo punto della stagione ogni gara è piena di insidie ed ogni squadra da il massimo. Seguiranno poi quattro partite della fase ad orologio con ancora molti punti in palio e sarà importante fare bene.

Quali sono gli obiettivi prefissati per questa stagione?

L’obiettivo della stagione è quello di far crescere i nostri ragazzi in un contesto senior, dove ha valore il risultato sul campo. Partecipiamo al difficile campionato di Serie D con una formazione interamente under, età media sotto i diciotto anni, tutti atleti del nostro settore giovanile condiviso. L’obiettivo iniziale era la salvezza che adesso possiamo conseguire attraverso i play-off per la Serie C, un risultato che sarebbe straordinario oltre ad essere il punto più alto della storia della Pallacanestro della Perla dell’Adriatico.

Può raccontarci come nasce il Grottammare Basketball e i risultati ottenuti dopo la sua nascita?

La nostra società nasce nell’estate del 2020 quando era evidente la necessità di dotare la città di una nuova società, che dopo anni di declino potesse riportare la pallacanestro cittadina ad un livello di eccellenza. Sono tornati a svolgersi in città Campionati Giovanili Nazionali di Eccellenza dopo oltre dieci anni e con ottimi risultati. Nella stagione in corso partecipiamo a tutti i Campionati di Eccellenza (under 15, under 17 e under 19 come Sambenedettese Basket Academy), ottenendo eccellenti risultati portando il nome di Grottammare fuori dalla nostra regione.