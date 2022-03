SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella pagina dedicata allo sport di oggi parliamo di basket e per questo abbiamo intervistato il Ds della Sambenedettese Basket, Gian Luigi Marini.

Quest’anno la Sambenedettese Basket occupa la terz’ultima posizione in classifica del campionato di Serie C Gold con dieci punti, a pari merito con Lucky Wild Foligno, i rossoblu possono risalire la classifica?

“Non sarà semplice risalire la classifica perché davanti a noi ci sono squadre ambiziose che si sono rinforzate. La nostra stagione fino ad oggi è stata condizionata da troppi infortuni e non è stato un periodo positivo per noi”.

Nello scorso turno la squadra è stata battuta per 70-64 dal Porto Sant’Elpidio Basket, che partita è stata?

“È stata una partita importante e siamo soddisfatti della prestazione di tutti i nostri ragazzi, abbiamo tenuto la gara in equilibrio per tutti i quaranta minuti di gioco contro un avversario forte. Peccato non aver raccolto punti, ci è mancata solo la zampata finale”.

La prossima giornata si giocherà in casa contro Falconara Basket, al momento all’ultimo posto. Che gara si aspetta? C’è la possibilità di potersi rilanciare dopo la sconfitta?

“Falconara è una squadra che fino ad oggi ha trovato molte difficoltà ma ha ottime qualità individuali e dei giovani promettenti, non sarà una gara da sottovalutare e da prendere sottogamba”.

Il basket è uno sport che appassiona molte persone e porta molti ragazzi a praticarlo, com’è la situazione nel settore giovanile?

“Il settore giovanile è il fiore all’occhiello della nostra società, partecipiamo a tutti i campionati di Eccellenza Nazionali in collaborazione con Grottammare Basketball. Abbiamo anche una squadra in Serie D che ha l’età media di diciassette anni togliendoci diverse soddisfazioni. Abbiamo anche rifondato dopo diversi anni bui il settore minibasket con nuovi istruttori che hanno portato entusiasmo e competenza. Nonostante i problemi legati al Covid e al Green Pass contiamo quasi duecento tesserati”.

Per quanto riguarda il mercato avete tesserato e ceduto dei giocatori? Quali sono gli obiettivi stagionali e per il futuro?

“Nella stagione in corso abbiamo ceduto Cipriani al Messina mentre Atienza al momento è fermo, entrambi hanno deciso di lasciare la città pochi minuti dopo le dimissioni dell’allenatore precedente. L’obiettivo stagionale è la salvezza per poi ripartire di slancio con una prima squadra formata sempre più da atleti sambenedettesi che siano in grado, con il tempo, di riportare la città in Serie B”.

Può raccontarci la storia e la realtà della Sambenedettese Basket?

“La pallacanestro viene praticata a San Benedetto fin dal 1935 e la nostra società entra in gioco nel 2016 con l’obiettivo di riportare la disciplina ai fasti dei primi anni ’90 quando erano tremila le persone presenti al Palasport per le gare di Serie B. Abbiamo costruito un nostro impianto al Parco Cerboni che ci permetterà di crescere ancora di più senza dover dipendere dagli scarsi spazi negli impianti esistenti”.