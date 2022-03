SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è mercoledì 9 marzo la diciottesima giornata di Serie D Girone E di calcio a 5.

Vittoria in casa importante per 7-5 per Sporting Grottammare contro L’Altro Sport. Per la formazione di Lini a segno: Di Berardino, Lini, doppietta Deogratias e Taffora tripletta.

Successo in trasferta anche per San Benedetto City contro Truentin Lama per 4-5. Per la formazione di Michetti a segno: De Carolis, doppiette di Castelli e Michetti.

Ko interno per Sordapicena contro LA 10 Academy per 1-7. Per la formazione di Merlini a segno Ciabarra.