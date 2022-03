ANCONA – Al Teatro delle Muse di Ancona prosegue la stagione di teatro con tanti titoli imperdibili, tra cui “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte” di Simon Stephens, tratto dal romanzo di Mark Haddon, in programmazione dal 17 al 20 marzo.

La commedia, portata in scena da Teatro dell’Elfo, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale con il contributo di NEXT laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo 2018-2019, Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, segue fedelmente la trama dell’originale: il quindicenne Christopher decide di indagare sulla morte di Wellington, il cane della vicina. Capisce subito di trovarsi davanti a uno di quei misteri che il suo eroe, Sherlock Holmes, sapeva risolvere, perciò incomincia a scrivere un libro mettendo insieme gli indizi del caso dal suo punto di vista. E il suo punto di vista è davvero speciale. Perché Christopher ha un disturbo dello spettro autistico che rende complicato il suo rapporto con il mondo. Odia essere toccato, odia il giallo e il marrone, si arrabbia se i mobili di casa vengono spostati, non riesce a interpretare l’espressione del viso degli altri… Scrivendo il suo libro, Christopher inizia a far luce su un mistero ben più importante di quello del cane barbone. Come è morta sua madre? Perché suo padre non vuole che lui faccia troppe domande ai vicini?

di Simon Stephens dal romanzo di Mark Haddon

traduzione di Emanuele Aldrovandi

con Daniele Fedeli, Elena Russo Arman, Davide Lorino, Ginestra Paladino Corinna Agustoni, Cristina Crippa, Marco Bonadei, Alessandro Mor, Nicola Stravalaci, Cinzia Spanò

regia Ferdinando Bruni/Elio De Capitani

scene di Andrea Taddei

costumi di Ferdinando Bruni

musiche originali Teho Teardo

video Francesco Frongia

disegni Ferdinando Bruni

movimenti scenici Riccardo Olivier e Chiara Ameglio di Fattoria Vittadini

luci Nando Frigerio

suono Giuseppe Marzoli

maschere Saverio Assumma

Inizio spettacoli: ore 20.45 – domenica ore 16.30 – sabato pomeriggio 16. Qui per i biglietti.