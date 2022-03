SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In arrivo la Tirreno-Adriatico e con lei tanti eventi di contorno. Nella giornata di sabato 12 marzo, dalle 16 alle 18, e in quella di domenica, dalle 10 alle 12, nel tratto di viale Moretti tra via Paolini e piazza Giorgini, i bambini potranno saltare in sella a una bicicletta e, casco in testa, affrontare un percorso organizzato ad hoc dai volontari dell’associazione sportiva dilettantistica Pedale Rossoblù Picenum per incentivare l’uso della bicicletta tra i giovanissimi.

Sempre sabato, alle 18.30, la sala consiliare del Municipio ospiterà la presentazione del libro “Una corsa… Dal mare verso il mare: un secolo di bicicletta tra il Tirreno e l’Adriatico” scritto da Stefano Novelli. L’opera raccoglie la storia delle competizioni ciclistiche che si sono susseguite negli anni nella Riviera delle Palme e che, dal 1910, hanno contribuito ad approfondire il legame tra la bicicletta e San Benedetto del Tronto. L’evento è aperto a tutti e ad ingresso gratuito, ma sarà limitato a 90 partecipanti nel rispetto dei protocolli anti Covid-19.

Infine, un invito particolare è stato rivolto dal Comune di San Benedetto a tutti gli alunni delle scuole primarie cittadine, affinché si uniscano agli appassionati e scendano in strada sventolando le bandierine che sono state distribuite per manifestare il sostegno della città per lo sport e per la pace.