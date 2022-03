FERMO – Carabinieri in azione.

I militari del Comando Provinciale di Fermo, in questi giorni, hanno effettuato dei controlli nel Fermano.

Una persona è stata arrestata per non aver rispettato la misura della sorveglianza speciale da parte del Tribunale e due persone sono state denunciate per truffe online.

Provvedimenti inevitabili e resi noti tramite comunicato stampa giunto in redazione il 10 marzo dall’Arma fermana.