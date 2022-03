SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Si comunica che, a seguito delle positività al Covid-19 riscontrate nella giornata di ieri nel gruppo squadra rossoblù, la gara di campionato Samb-Vastogirardi, inizialmente in programma sabato 12 marzo 2022 al Riviera delle Palme, è stata rinviata a data da destinarsi”.

Così il Club del presidente Roberto Renzi in una nota diffusa il 10 marzo: “La società comunica che i biglietti già acquistati in prevendita resteranno comunque validi per la gara in questione (la data è in via di definizione), per chi volesse chiedere il rimborso, invece, verrano fornite indicazioni sulle modalità nei prossimi giorni”.