MONTEPRANDONE – Si riparte dopo quasi un mese, tra turno di riposo e pausa del campionato di Serie B. L’Handball Club Monteprandone prepara la partita più difficile dell’anno: sabato 12 marzo alle 18, al palazzetto di via Colle Gioioso, ecco la capolista Lions Teramo.

L’HC è il più immediato inseguitore. Abruzzesi avanti di 4 punti nella classifica del girone Area 6 (Marche-Abruzzo), ma con una gara in più. La squadra di coach Andrea Vultaggio si è lasciata alle spalle 6 vittorie consecutive, l’ultima il 19 febbraio scorso, proprio in casa, contro Cingoli. Ora, però, per i blu l’esame più tosto. Riaprire il campionato o invece consegnarsi a un finale di stagione più dimesso: è il bivio cui si trova di fronte Monteprandone.

Al solito al Colle Gioioso l’ingresso sarà gratuito, ma solo per i possessori di Green Pass.

Questo il programma completo della 14esima giornata.

HC Monteprandone-Lions Teramo sabato ore 18, Città Sant’Angelo-Cingoli sabato ore 18, Cus Ancona-Chieti sabato ore 18, Chiaravalle-Falconara domenica ore 16.

A seguire, invece, la classifica.

Lions Teramo 24 punti, HC Monteprandone 20*, Città Sant’Angelo 18, Cingoli*** 9, Cus Ancona 8, HC Falconara* 8, Chieti** 8, HC Pescara* 2, Chiaravalle 0.

*partite in meno